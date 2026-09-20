Российские оккупанты удерживают полосу глубиной от 2 до 4 км вдоль украинско-российской границы в Сумской области. В то же время, попытки расширить эту зону продвижения успеха не имели.

Об этом в эфире телемарафона Єдині новини сообщил спикер Группировки объединенных сил Виктор Трегубов.

РФ заняли полосу границы в Сумской области

По словам Трегубова, ситуация в Северо-Слобожанском направлении остается стабильной. оккупанты смогли занять территорию вдоль границы, однако продвинуться дальше вглубь Сумщины им не удается.

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— Россияне заняли полосу вдоль украинской границы. Она неглубокая – от 2 до 4 км. Расширить ее не получается, отметил Виктор Трегубов, подчеркнув, что сама дислокация российских войск вдоль границы остается проблемой для украинских сил.

Россияне активизировались на Великобурлукском направлении

Отдельно представитель сообщил об активизации врага на Великобурлуцком направлении. Там оккупанты усилили давление на украинских защитников.

В то же время, на Южно-Слобожанском направлении российские войска, по словам Трегубова, несколько потеряли наступательный потенциал. Несмотря на это, оккупанты продолжают попытки продвигаться на юг.

Командир Третьего армейского корпуса Андрей Белецкий рассказал, что бойцы корпуса вместе со смежными подразделениями освободили села Шандриголово и Дерилово, а также установили полный контроль над Дробышевым в Лиманской общине Донецкой области.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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