Польша расширяет систему гражданского оповещения в восточных регионах на фоне усиливающихся российских ударов вблизи польско-украинской границы.

Польша расширяет сеть сирен из-за ударов РФ вблизи границы

Как сообщил на брифинге в Люблине министр внутренних дел Марцин Кервинский, Россия изменила тактику атак, из-за чего пограничные переходы и другая инфраструктура вблизи границы все чаще оказываются под угрозой ударов реактивными беспилотниками и ракетами.

Кервинский отметил, что польские власти активнее используют средства реагирования на такие угрозы. Если в начале 2024 года в регионе было около 30 сирен, которые можно было дистанционно активировать, то их количество выросло почти до 350.

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Ужесточение системы безопасности происходит после ряда российских атак на западе Украины, которые произошли неподалеку от польской границы.

В частности, в четверг аэропорты Люблина и Жешува временно приостановили работу. Польша и другие страны НАТО поднимали истребители из-за масштабной российской воздушной атаки на западные области Украины.

Премьер-министр Польши Дональд Туск сообщил, что в результате одного из ударов мощный взрыв произошел всего в нескольких сотнях метров от польского пункта пропуска Дорогуск. Российская атака была направлена ​​по автозаправочной станции на украинской территории.

Еще один инцидент произошел 13 сентября, когда российский беспилотник попал в локомотив пассажирского поезда на железнодорожной станции на западе Украины примерно в двух километрах от границы с Польшей. Удар вызвал перебои в региональной логистике.

Польские власти подчеркивают, что во время этих атак воздушное пространство страны не нарушалось. В то же время, близость российских ударов к границе заставляет Варшаву усиливать меры безопасности на восточном направлении.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша приступила к усилению инфраструктуры на границе с Украиной на фоне роста угроз со стороны России.

В то же время Дональд Туск предупредил о риске гибридных ударов России по странам, которые поддерживают Украину. По его словам, Москва может подавать такие атаки на территории НАТО, как вроде бы случайные.

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