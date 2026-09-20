Украина будет хранить горючее в Венгрии: детали подписанного на Саммите С8 меморандума
- Группа Нафтогаз и MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии вблизи украино-венгерской границы.
- В Нафтогазе заявили, что проект должен усилить стабильность топливного рынка Украины на фоне постоянных российских атак на топливную инфраструктуру.
Группа Нафтогаз и венгерская компания MOL подписали меморандум о строительстве мощностей для хранения нефтепродуктов на территории Венгрии недалеко от границы с Украиной.
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Как сообщил и. о. главы правления НАК Нафтогаз Сергей Федоренко, проект должен усилить стабильность поставок горючего в Украину на фоне постоянных российских атак на топливную инфраструктуру. Речь идет о диверсификации маршрутов поставок и создании дополнительных запасов нефтепродуктов за пределами территорий, находящихся под угрозой обстрелов.
– В условиях постоянных российских атак на нашу топливную инфраструктуру диверсификация маршрутов поставки и создание дополнительных мощностей хранения за пределами зоны обстрелов – это вопрос стабильности всего рынка, – сообщил Сергей Федоренко.
Ожидается, что новые мощности будут способствовать более надежному обеспечению украинских потребителей горючим, а также развитию трансграничной энергетической инфраструктуры между Украиной и Венгрией.
Меморандум стал одной из договоренностей, достигнутых во время Карпатского экономического форума в рамках Саммита С8.
Фото: Нафтогаз