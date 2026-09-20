Укрзализныця завершила электрификацию 22-километрового европейского пути стандарта 1435 мм между Ужгородом и Чопом. Это позволит в перспективе запускать прямые пассажирские поезда в страны ЕС без необходимости менять локомотив на границе.

В Украине завершили электрификацию первой евроколеи Ужгород — Чоп

О завершении работ сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник во время международного экономического форума Карпатская интеграционная инициатива.

По его словам, электрификация участка Ужгород — Чоп является важным этапом интеграции украинской железной дороги в европейскую транспортную сеть. Ужгород стал первым областным центром Украины, который имеет прямое железнодорожное сообщение по европейской колее со странами ЕС.

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Следующим этапом станет электрификация колеи от Чопа до границы с Венгрией. Завершить эти работы планируется до конца 2026 года. После этого пассажирские поезда из Венгрии, Австрии, Словакии и Чехии смогут курсировать непосредственно в Ужгород.

На первом этапе железнодорожники установили 591 сопротивление контактной сети и проложили почти 48 км контактного провода.

Общая стоимость проекта составляет 1,3 млрд грн. Половину суммы профинансирует Европейский Союз в виде безвозвратного гранта в рамках программы Connecting Europe Facility. Остальные средства предоставляются из государственного бюджета и ресурсов Укрзализныци.

В 2026 году из госбюджета на проект предусмотрено 285 млн грн.

Сейчас работы продолжаются на второй очереди — от Чопа до украинско-венгерской границы в направлении Захони.

Участок Ужгород — Чоп работает на постоянном токе напряжением 3 кВ, в то время как в Венгрии используется переменный ток 25 кВ. Поэтому для прямого сообщения без замены локомотивов планируется использовать многосистемные электровозы.

Ожидается, что это сократит время в пути для пассажиров и снизит эксплуатационные расходы железной дороги.

Движение новой евроколеи между Чопом и Ужгородом открыли осенью 2025 года.

Фото: Минвосстановление

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