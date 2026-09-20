В Украине завершили электрификацию первой евроколеи Ужгород — Чоп
- Укрзализныця завершила электрификацию 22-километрового европути стандарта 1435 мм между Ужгородом и Чопом, сообщило Министерство восстановления.
- Проект является частью интеграции украинской железной дороги в транспортную сеть ЕС, а его финансирование частично обеспечивается грантом ЕС в рамках Connecting Europe Facility.
Укрзализныця завершила электрификацию 22-километрового европейского пути стандарта 1435 мм между Ужгородом и Чопом. Это позволит в перспективе запускать прямые пассажирские поезда в страны ЕС без необходимости менять локомотив на границе.
В Украине завершили электрификацию первой евроколеи Ужгород — Чоп
О завершении работ сообщил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник во время международного экономического форума Карпатская интеграционная инициатива.
По его словам, электрификация участка Ужгород — Чоп является важным этапом интеграции украинской железной дороги в европейскую транспортную сеть. Ужгород стал первым областным центром Украины, который имеет прямое железнодорожное сообщение по европейской колее со странами ЕС.
Следующим этапом станет электрификация колеи от Чопа до границы с Венгрией. Завершить эти работы планируется до конца 2026 года. После этого пассажирские поезда из Венгрии, Австрии, Словакии и Чехии смогут курсировать непосредственно в Ужгород.
На первом этапе железнодорожники установили 591 сопротивление контактной сети и проложили почти 48 км контактного провода.
Общая стоимость проекта составляет 1,3 млрд грн. Половину суммы профинансирует Европейский Союз в виде безвозвратного гранта в рамках программы Connecting Europe Facility. Остальные средства предоставляются из государственного бюджета и ресурсов Укрзализныци.
В 2026 году из госбюджета на проект предусмотрено 285 млн грн.
Сейчас работы продолжаются на второй очереди — от Чопа до украинско-венгерской границы в направлении Захони.
Участок Ужгород — Чоп работает на постоянном токе напряжением 3 кВ, в то время как в Венгрии используется переменный ток 25 кВ. Поэтому для прямого сообщения без замены локомотивов планируется использовать многосистемные электровозы.
Ожидается, что это сократит время в пути для пассажиров и снизит эксплуатационные расходы железной дороги.
Движение новой евроколеи между Чопом и Ужгородом открыли осенью 2025 года.
Фото: Минвосстановление