Отключения электроэнергии 21 сентября: будут ли действовать графики в понедельник
21 сентября в Украине не планируется отключать свет, сообщили в Укрэнерго.
Отключения электроэнергии 21 сентября в Украине не планируется
Как сообщило Укрэнерго, завтра, в понедельник, применение мер по ограничению потребления не планируется.
В то же время в компании просят потреблять электроэнергию бережно в вечерние часы – с 16.00 до 22.00.
Энергетики советуют перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 16:00.
Напомним, что в ночь на 19 сентября российские войска снова атаковали Одессу, в том числе повторно ударили по административному зданию, поврежденному накануне.
Из-за массированной атаки произошли аварийные отключения электроэнергии в части Одесского района. В частности, без света находились потребители в Пересыпском и Приморском районах Одессы, сообщили в ДТЭК.
По состоянию на утро 19 сентября энергетики уже вернули электроэнергию более 60 тысяч семей. В то же время 178,7 тыс. семей оставались без света.