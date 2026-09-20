21 сентября в Украине не планируется отключать свет, сообщили в Укрэнерго.

Отключения электроэнергии 21 сентября в Украине не планируется

Как сообщило Укрэнерго, завтра, в понедельник, применение мер по ограничению потребления не планируется.

В то же время в компании просят потреблять электроэнергию бережно в вечерние часы – с 16.00 до 22.00.

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Энергетики советуют перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 16:00.

Напомним, что в ночь на 19 сентября российские войска снова атаковали Одессу, в том числе повторно ударили по административному зданию, поврежденному накануне.

Из-за массированной атаки произошли аварийные отключения электроэнергии в части Одесского района. В частности, без света находились потребители в Пересыпском и Приморском районах Одессы, сообщили в ДТЭК.

По состоянию на утро 19 сентября энергетики уже вернули электроэнергию более 60 тысяч семей. В то же время 178,7 тыс. семей оставались без света.

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