Президент Владимир Зеленский заявил, что ночью 20 сентября украинские дальнобойные средства нанесли удар по одному из ключевых предприятий нефтяной промышленности России, а также по объекту логистики российских войск.

По словам президента, поражены объекты в Московском регионе.

Атака на Московский регион

— В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Имеется поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину, сообщил Зеленский.

Сейчас смотрят

Глава государства отметил, что во время дальнобойных ударов применялись БПЛА FP-1, RZ-100, MICH-2000, реактивные ракеты-дроны Паляница, ударные дроны Vendetta, Лютий, Барс, ракеты Фламинго, дроны Сичень и Pelican.

Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих СБУ, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, ГУР и Службы внешней разведки Украины за проделанную работу.

Он также сообщил об ударах по предприятию в Воронежском регионе РФ.

Что известно об атаке на Московский НПЗ

Зеленский не уточнил, какой именно объект нефтеперерабатывающей отрасли атакован в Московском регионе. В то же время сообщалось, что 20 сентября прогремели взрывы в Москве и Подмосковье. После атаки возник пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе АО Газпромнефть – МНПЗ – одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.

Местные жители в соцсетях публикуют масштабные пожары в районе НПЗ.

Зеленский подчеркнул, что Россия должна не усиливать противовоздушную оборону Москвы за счет других регионов, а прекратить войну против Украины.

По его словам, для деэскалации уже предложены конкретные шаги, в частности, в энергетической сфере и вопросах продовольственной безопасности. Президент отметил, что для их реализации необходима политическая воля.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Владимир Зеленский

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.