Зеленский подтвердил поражение ключевого предприятия нефтяной промышленности РФ
- Зеленский подтвердил удары украинских дальнобойных средств по объектам в Московском регионе.
- Поражено одно из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ.
- Президент назвал использованные во время операции дальнобойные средства.
Президент Владимир Зеленский заявил, что ночью 20 сентября украинские дальнобойные средства нанесли удар по одному из ключевых предприятий нефтяной промышленности России, а также по объекту логистики российских войск.
По словам президента, поражены объекты в Московском регионе.
Атака на Московский регион
— В Московском регионе этой ночью очень ощутимо сработали наши дальнобойные ответы. Имеется поражение одного из ключевых предприятий нефтяной промышленности РФ и объекта логистики агрессора. Это миллиарды долларов, которые поддерживают военную машину, сообщил Зеленский.
Глава государства отметил, что во время дальнобойных ударов применялись БПЛА FP-1, RZ-100, MICH-2000, реактивные ракеты-дроны Паляница, ударные дроны Vendetta, Лютий, Барс, ракеты Фламинго, дроны Сичень и Pelican.
Владимир Зеленский поблагодарил военнослужащих СБУ, Сил беспилотных систем, Сил специальных операций, ГУР и Службы внешней разведки Украины за проделанную работу.
Он также сообщил об ударах по предприятию в Воронежском регионе РФ.
Что известно об атаке на Московский НПЗ
Зеленский не уточнил, какой именно объект нефтеперерабатывающей отрасли атакован в Московском регионе. В то же время сообщалось, что 20 сентября прогремели взрывы в Москве и Подмосковье. После атаки возник пожар на Московском нефтеперерабатывающем заводе АО Газпромнефть – МНПЗ – одном из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России.
Местные жители в соцсетях публикуют масштабные пожары в районе НПЗ.
Зеленский подчеркнул, что Россия должна не усиливать противовоздушную оборону Москвы за счет других регионов, а прекратить войну против Украины.
По его словам, для деэскалации уже предложены конкретные шаги, в частности, в энергетической сфере и вопросах продовольственной безопасности. Президент отметил, что для их реализации необходима политическая воля.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 670-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Владимир Зеленский