Всего с начала прошедших суток произошло 211 боевых столкновений.

Агрессор нанес один ракетный удар, совершил 58 авиаударов с применением 182 управляемых авиабомб, задействовал для ударов 6 230 дронов-камикадзе и осуществил 2 153 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 21 сентября 2026

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 671-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.