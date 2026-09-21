В ночь на 21 сентября Россия атаковала Украину беспилотниками разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 21 сентября: чем атаковала РФ

В ночь на 21 сентября, начиная с 18:00 20 сентября, российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.

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Во время атаки противник применил:

172 ударных БпЛА типа Shahed, среди которых 64 — реактивные;

беспилотники Гербера;

дроны-имитаторы типа Пародия;

Бандероль/Дань-Т.

Беспилотники запускали из районов Белгорода, Шаталово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Миллерово в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или нейтрализовала 148 воздушных целей:

147 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов;

1 Бандероль/Дань-Т.

В то же время зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 14 местах. Еще в четырех местах упали обломки сбитых целей.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 671-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.