Ночная атака на Украину: РФ запустила 172 дрона, в том числе 64 реактивных
В ночь на 21 сентября Россия атаковала Украину беспилотниками разных типов.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 21 сентября: чем атаковала РФ
В ночь на 21 сентября, начиная с 18:00 20 сентября, российские войска атаковали Украину ударными беспилотниками.
Во время атаки противник применил:
- 172 ударных БпЛА типа Shahed, среди которых 64 — реактивные;
- беспилотники Гербера;
- дроны-имитаторы типа Пародия;
- Бандероль/Дань-Т.
Беспилотники запускали из районов Белгорода, Шаталово, Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Миллерово в РФ, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным на 08:00, противовоздушная оборона сбила или нейтрализовала 148 воздушных целей:
- 147 БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов;
- 1 Бандероль/Дань-Т.
В то же время зафиксированы попадания средств воздушного нападения противника в 14 местах. Еще в четырех местах упали обломки сбитых целей.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 671-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.