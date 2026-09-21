Россия должна прекратить атаки на энергетический сектор, критическую инфраструктуру и продовольственный экспорт Украины.

Это станет стимулом для соответствующих шагов по деэскалации, заявил президент Владимир Зеленский.

Зеленский сказал, при каких условиях возможна деэскалация

— Сейчас продолжается диалог с президентом Трампом и США. Также рассматриваются идеи, которые могут приблизить мир, начиная с решительных шагов по деэскалации. Энергетический сектор Украины, критическая инфраструктура и наш продовольственный экспорт должны перестать быть мишенями для России, и это побудит нас к соответствующим шагам по деэскалации. Решения возможны, – написал Зеленский в сети Х в понедельник, 21 сентября.

Президент отметил, что этот вопрос украинская сторона обсудит с партнерами на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

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Зеленский подчеркнул, что прошли времена, когда последствия войны ощущала только страна, подвергшаяся нападению.

По его словам, современный характер войны предполагает потери и для агрессора. Это стало возможным благодаря развитию технологий.

— Это стало возможным благодаря технологиям. Сила лидерства государств может, и должна, обеспечить деэскалацию, безопасность и мир, – отметил глава государства.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла контроль над своей нефтеперерабатывающей отраслью, и призвал Москву прекратить “бесконечную войну” с Украиной.

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