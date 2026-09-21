Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 21 сентября: ВСУ уничтожили 1 660 оккупантов и 75 артсистем
За последние сутки Силы обороны уничтожили более 1 660 российских военных.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Потери врага на 21 сентября
- личный состав — около 1 519 650 (+1 660) человек;
- танков – 12 361 (+5) шт.;
- боевых бронированных машин – 25 365 (+4) шт.;
- артиллерийских систем – 50 142 (+75) шт.;
- РСЗО – 2 149 (+3) шт.;
- средств ПВО – 1 662 (+3) шт.;
- самолетов – 442 (+0) шт.;
- вертолетов – 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 712 (+17) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 527 693 (+1 728) шт.;
- крылатых ракет – 5 111 (+0) шт.;
- кораблей/катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 151 861 (+516) шт.;
- специальной техники – 4 729 (+13) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 671-е сутки.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ЗСУ
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