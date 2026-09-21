За последние сутки Силы обороны уничтожили более 1 660 российских военных.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Потери врага на 21 сентября

  • личный состав — около 1 519 650 (+1 660) человек;
  • танков – 12 361 (+5) шт.;
  • боевых бронированных машин – 25 365 (+4) шт.;
  • артиллерийских систем – 50 142 (+75) шт.;
  • РСЗО – 2 149 (+3) шт.;
  • средств ПВО – 1 662 (+3) шт.;
  • самолетов – 442 (+0) шт.;
  • вертолетов – 356 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 712 (+17) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 527 693 (+1 728) шт.;
  • крылатых ракет – 5 111 (+0) шт.;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 151 861 (+516) шт.;
  • специальной техники – 4 729 (+13) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 671-е сутки.

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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ЗСУ

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