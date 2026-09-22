Карта боевых действий на 22 сентября 2026 года — ситуация на фронте
За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 248 боевых столкновений.
Российские войска нанесли 87 авиаударов с применением 305 управляемых авиабомб, использовали 9647 дронов-камикадзе и осуществили 2795 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов.
Карта боевых действий в Украине на 22 сентября 2026
Ситуация в Украине на 22 сентября 2026
В Сумской области под вражеским огнем оказались Бачевск, Уланово, Толстодубово, Кучеровка, Корчаковка и Андреевка. Авиаудару подвергся район Пустогорода.
Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения живой силы, три артиллерийские системы и пункт управления противника.
Наиболее активно враг действовал на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 33 атаки.
На Константиновском направлении зафиксировали 19 штурмов, на Гуляйпольском — 14, на Южно-Слобожанском — 10.
На Лиманском направлении оккупанты атаковали пять раз, на Северо-Слобожанском — также пять, на Славянском — четыре.
На Ореховском направлении Силы обороны остановили две атаки, а на Купянском, Краматорском и Александровском — по одной.
На Приднепровском направлении штурмовых действий не было.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не зафиксировано.
Потери РФ на 22 сентября 2026 года
- личного состава / personnel – около 1 520 880 (+1 230) человек / persons
- танков/tanks – 12 364 (+3) ед.
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 25374 (+9) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 50184 (+42) ед.
- РСЗО / MLRS – 2 151 (+2) ед.
- средств ПВО / anti-aircraft systems — 1663 (+1) ед.
- самолетов/aircraft – 442 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 356 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов / ground robotic systems – 2720 (+8) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 529 134 (+1 441) ед.
- крылатых ракет / cruise missiles — 5111 (+0) ед.
- кораблей/катеров/warships/boats – 35 (+0) ед.
- подлодок / submarines – 2 (+0) ед.
- автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 152 173 (+312) ед.
- специальной техники / special equipment – 4 733 (+4) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 672-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.