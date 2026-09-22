За прошедшие сутки на фронте зафиксировали 248 боевых столкновений.

Российские войска нанесли 87 авиаударов с применением 305 управляемых авиабомб, использовали 9647 дронов-камикадзе и осуществили 2795 обстрелов позиций Сил обороны и населенных пунктов.

Карта боевых действий в Украине на 22 сентября 2026

Ситуация в Украине на 22 сентября 2026

В Сумской области под вражеским огнем оказались Бачевск, Уланово, Толстодубово, Кучеровка, Корчаковка и Андреевка. Авиаудару подвергся район Пустогорода.

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Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили район сосредоточения живой силы, три артиллерийские системы и пункт управления противника.

Наиболее активно враг действовал на Покровском направлении, где украинские защитники отбили 33 атаки.

На Константиновском направлении зафиксировали 19 штурмов, на Гуляйпольском — 14, на Южно-Слобожанском — 10.

На Лиманском направлении оккупанты атаковали пять раз, на Северо-Слобожанском — также пять, на Славянском — четыре.

На Ореховском направлении Силы обороны остановили две атаки, а на Купянском, Краматорском и Александровском — по одной.

На Приднепровском направлении штурмовых действий не было.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не зафиксировано.

Потери РФ на 22 сентября 2026 года

личного состава / personnel – около 1 520 880 (+1 230) человек / persons

танков/tanks – 12 364 (+3) ед.

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 25374 (+9) ед.

артиллерийских систем / artillery systems – 50184 (+42) ед.

РСЗО / MLRS – 2 151 (+2) ед.

средств ПВО / anti-aircraft systems — 1663 (+1) ед.

самолетов/aircraft – 442 (+0) ед.

вертолетов / helicopters – 356 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов / ground robotic systems – 2720 (+8) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 529 134 (+1 441) ед.

крылатых ракет / cruise missiles — 5111 (+0) ед.

кораблей/катеров/warships/boats – 35 (+0) ед.

подлодок / submarines – 2 (+0) ед.

автомобильной техники и автоцистерн / vehicles and fuel tanks – 152 173 (+312) ед.

специальной техники / special equipment – ​​4 733 (+4) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 672-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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