Соединенные Штаты готовы помочь Украине с производством ракет-перехватчиков, но конкретного ответа по этому вопросу Киев пока не получил.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на пресс-конференции в Нью-Йорке по итогам встречи с президентом США Дональдом Трампом.

Лицензии от США на производство ракет: что известно

— На самом деле ответа нет, знаете, когда вы разговариваете с руководителями на деликатные темы. Они могут сказать “да” или “нет”. Хорошо то, что никто не сказал “нет”… Они (США, — Ред.) готовы нам помочь, но я не получил очень конкретного ответа, – сказал глава государства.

Зеленский добавил, что Дональд Трамп “положительно относится” к предоставлению Украине лицензий на производство ракет для Patriot.

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— Мы попросили президента помочь нам ускорить этот процесс. Он положительно относится к лицензиям, – заявил Зеленский.

Президент отметил, что украинская сторона провела переговоры с компанией-производителем Patriot RTX (Raytheon) и получила от нее сигнал о готовности к такому сотрудничеству.

По словам Зеленского, запуск производства систем Patriot в Украине может занять около года-полутора.

— Мы начнем этот проект. Опять же, я не знаю, займет ли это год или полтора, но это на будущее… Для украинцев у нас есть системы Patriot. Нам понадобится собственное производство таких ракет, даже когда мы будем производить собственную противоракетную систему. Но, в любом случае, мы рассчитываем на Patriot, – сказал президент.

31 июля американский президент Дональд Трамп, комментируя возможность предоставления Украине разрешения на производство ракет-перехватчиков для систем Patriot, заявил, что США “должны быть очень осторожными” в этом вопросе.

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