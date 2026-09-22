Потери РФ на 22 сентября 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 230 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 672-е сутки полномасштабной войны превысили 1,520 млн.

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Потери РФ на 22 сентября 2026 года

личного состава / personnel – около 1 520 880 (+1 230) человек / persons

танков/tanks – 12 364 (+3) ед.

боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 25374 (+9) ед.

артиллерийских систем / artillery systems – 50184 (+42) ед.

РСЗО / MLRS – 2 151 (+2) ед.

средства ПВО / anti-aircraft systems — 1663 (+1) ед.

самолетов/aircraft – 442 (+0) ед.

вертолетов / helicopters – 356 (+0) ед.

наземных робототехнических комплексов / ground robotic systems – 2720 (+8) ед.

БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 529 134 (+1 441) ед.

крылатые ракеты / cruise missiles — 5111 (+0) ед.

корабли/катера/warships/boats – 35 (+0) ед.

подлодки / submarines – 2 (+0) ед.

автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 152 173 (+312) ед.

специальная техника / special equipment – ​​4 733 (+4) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 672-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Генштаб ВСУ

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