Татьяна Забожко, выпускающий редактор
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Потери РФ на 22 сентября: ВСУ ликвидировали 1230 оккупантов, 42 артсистемы и 1441 БпЛА
Потери РФ на 22 сентября 2026 года – сводка Генштаба ВСУ.
Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 230 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 672-е сутки полномасштабной войны превысили 1,520 млн.
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Потери РФ на 22 сентября 2026 года
- личного состава / personnel – около 1 520 880 (+1 230) человек / persons
- танков/tanks – 12 364 (+3) ед.
- боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 25374 (+9) ед.
- артиллерийских систем / artillery systems – 50184 (+42) ед.
- РСЗО / MLRS – 2 151 (+2) ед.
- средства ПВО / anti-aircraft systems — 1663 (+1) ед.
- самолетов/aircraft – 442 (+0) ед.
- вертолетов / helicopters – 356 (+0) ед.
- наземных робототехнических комплексов / ground robotic systems – 2720 (+8) ед.
- БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 529 134 (+1 441) ед.
- крылатые ракеты / cruise missiles — 5111 (+0) ед.
- корабли/катера/warships/boats – 35 (+0) ед.
- подлодки / submarines – 2 (+0) ед.
- автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 152 173 (+312) ед.
- специальная техника / special equipment – 4 733 (+4) ед.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 672-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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