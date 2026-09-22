Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской и дипломатической командой прибыл в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Зеленский и первая леди прибыли в Нью-Йорк: что известно

Как сообщил глава государства, во время своего визита он планирует провести около 20 встреч. В частности, запланированы переговоры с президентом США, европейскими лидерами, сенаторами и членами Палаты представителей Конгресса США, руководителями международных организаций, ведущими американскими компаниями и аналитическими центрами.

По словам Зеленского, среди ключевых приоритетов украинской делегации — дипломатические усилия по приближению мира, защита украинцев, усиление противовоздушной обороны и обеспечение Украины необходимым финансированием.

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Президент также сообщил, что Украина подготовила к подписанию новую Drone Deal. Кроме того, Киев имеет конкретные предложения в сфере безопасности и по деэскалационным шагам, которые, по словам Зеленского, могут способствовать завершению войны.

– Конечно, первый приоритет Украины – приближение мира и защита жизни наших людей. Есть конкретные предложения и деэскалационные решения, которые могут приблизить окончание войны. Работаем над усилением ПВО и обеспечением для Украины достаточных финансов, – сообщил президент.

В Нью-Йорке также пройдет саммит международной Крымской платформы. Ожидается участие представителей многих государств на высоком уровне.

Отдельная программа запланирована у первой леди Елены Зеленской. Она выступит перед студентами и преподавателями Колумбийского университета, а на площадке ООН представит результаты Саммита первых леди и джентльменов.

Кроме того, Зеленская проведет встречи с представителями американского бизнеса и филантропами в поддержку проектов ее фонда. Среди запланированных двусторонних встреч – переговоры с супругой премьер-министра Великобритании и президентом Всемирного банка.

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