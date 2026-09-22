Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с американским лидером Дональдом Трампом поднял вопрос о зимнем пакете ракет для систем Patriot. США рассмотрят возможности его предоставления.

Об этом глава государства сообщил в ходе общения с журналистами по результатам встречи во вторник, 22 сентября.

Украина просит США о зимнем пакете ракет

По словам Зеленского, американская сторона согласилась рассмотреть предоставление зимнего пакета ракет, несмотря на их дефицит в США и мире.

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– Нам нужно подготовиться к зиме, если зима будет во время войны. Поэтому мы попросили две вещи от США. Они подумают, как нам помочь. Первое – зимний пакет ракет Patriot, – подчеркнул Зеленский.

Президент уточнил, что Украина будет работать и с другими государствами по этому вопросу (в частности, Ближнего Востока), однако США – это главное направление.

– Они подумают о том, как мы сможем получить этот пакет, – заявил он.

Вторая просьба касалась предоставления Украине лицензий на производство ракет-перехватчиков к системам Patriot. Это поможет гарантировать защиту нашей страны в будущем.

Зеленский сообщил, что не услышал отказа, добавив, что не получил от Трампа и конкретного ответа на этот вопрос. Между тем, американская компания Raytheon готова помочь с запуском производства.

Как известно, Украине необходимо около 300-360 ракет для систем противовоздушной обороны Patriot. Именно такое количество поможет пережить зиму 2026-2027 годов в условиях террора РФ.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что Украина рассчитывает получить часть ракет из запасов США и готова заплатить за такие поставки.

Кроме того, есть договоренность с канцлером Германии Фридрихом Мерцом по поставке 600 ракет PAC-2 в 2027-2028 годах.

Украина также рассчитывает на развертывание паневропейской системы ПВО Freyja (Фрея). До конца декабря 2026 года ожидается получение первого образца этой системы.

Источник : Офис президента

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