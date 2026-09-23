В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Некоторые категории граждан могут получить отсрочку от мобилизации или вовсе не подлежат призыву.

Люди с инвалидностью I, II, III группы не подлежат мобилизации, однако они могут присоединиться к ЗСУ по собственному желанию.

Возможна ли мобилизация людей, ухаживающих за лицами с инвалидностью, в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.

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Кто может осуществлять уход за лицом с инвалидностью

Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации (статья 23) предусмотрена отсрочка для людей, которые постоянно ухаживают за человеком с инвалидностью.

Постоянно ухаживать можно за членом своей семьи, который проживает с вами и является:

лицом с инвалидностью I группы (кроме тех, кто нуждается в помощи вследствие психического расстройства);

ребенком с инвалидностью;

человеком пожилого возраста с когнитивными нарушениями;

неизлечимо больным человеком, который из-за нарушения функций организма не может самостоятельно передвигаться и самообслуживаться;

ребенком, которому не установлена инвалидность, но который является больным: тяжелыми врожденными пороками развития, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, редкими орфанными заболеваниями, тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени;

ребенком, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи.

Могут ли мобилизовать человека, который ухаживает за лицом с инвалидностью

Согласно законодательству, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации те, кто ухаживает за больными родственниками с инвалидностью I или II группы, которые по заключению комиссии нуждаются в постоянном уходе, и нет других родственников, которые могут за ними ухаживать.

Отсрочку от мобилизации для ухода за человеком с инвалидностью может получить:

человек, который ухаживает за больным родственником (женой или мужем), ребенком или родителями, которые нуждаются в постоянном уходе;

человек, который имеет жену, мужа или родителей с инвалидностью I-II группы;

опекун лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;

человек, осуществляющий постоянный уход за лицом с инвалидностью I группы или лицом, нуждающимся в постоянном уходе.

Обратите внимание! Отсрочка предоставляется только при условии, что лицо с инвалидностью нуждается в постоянном уходе и нет других родственников, которые могут обеспечить этот уход. В случае изменения обстоятельств (например, смерть лица с инвалидностью или изменение его состояния здоровья) отсрочка может быть пересмотрена.

Чтобы получить отсрочку от мобилизации, военнообязанное лицо, осуществляющее постоянный уход за лицом с инвалидностью, должно обратиться в ЦНАП с соответствующим заявлением. Также необходимо иметь пакет документов, подтверждающих осуществление постоянного ухода.

В частности:

медицинские документы — для подтверждения инвалидности человека, за которым осуществляется уход; документы, подтверждающие родственные связи — свидетельство о браке, рождении и так далее; документы, подтверждающие факт ухода — решение об установлении опеки или другие официальные документы.

После этого ТЦК и СП рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки от мобилизации.

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