Могут ли мобилизовать человека, который ухаживает за лицом с инвалидностью, в Украине в 2026 году
В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация. Некоторые категории граждан могут получить отсрочку от мобилизации или вовсе не подлежат призыву.
Люди с инвалидностью I, II, III группы не подлежат мобилизации, однако они могут присоединиться к ЗСУ по собственному желанию.
Возможна ли мобилизация людей, ухаживающих за лицами с инвалидностью, в 2026 году — читайте в материале Фактов ICTV.
Кто может осуществлять уход за лицом с инвалидностью
Законом Украины О мобилизационной подготовке и мобилизации (статья 23) предусмотрена отсрочка для людей, которые постоянно ухаживают за человеком с инвалидностью.
Постоянно ухаживать можно за членом своей семьи, который проживает с вами и является:
- лицом с инвалидностью I группы (кроме тех, кто нуждается в помощи вследствие психического расстройства);
- ребенком с инвалидностью;
- человеком пожилого возраста с когнитивными нарушениями;
- неизлечимо больным человеком, который из-за нарушения функций организма не может самостоятельно передвигаться и самообслуживаться;
- ребенком, которому не установлена инвалидность, но который является больным: тяжелыми врожденными пороками развития, детским церебральным параличом, тяжелыми психическими расстройствами, редкими орфанными заболеваниями, тяжелыми перинатальными поражениями нервной системы, онкологическими, онкогематологическими заболеваниями, сахарным диабетом I типа (инсулинозависимым), острыми или хроническими заболеваниями почек IV степени;
- ребенком, который получил тяжелую травму, нуждается в трансплантации органа или паллиативной помощи.
Могут ли мобилизовать человека, который ухаживает за лицом с инвалидностью
Согласно законодательству, не подлежат призыву на военную службу по мобилизации те, кто ухаживает за больными родственниками с инвалидностью I или II группы, которые по заключению комиссии нуждаются в постоянном уходе, и нет других родственников, которые могут за ними ухаживать.
Отсрочку от мобилизации для ухода за человеком с инвалидностью может получить:
- человек, который ухаживает за больным родственником (женой или мужем), ребенком или родителями, которые нуждаются в постоянном уходе;
- человек, который имеет жену, мужа или родителей с инвалидностью I-II группы;
- опекун лица с инвалидностью, признанного судом недееспособным;
- человек, осуществляющий постоянный уход за лицом с инвалидностью I группы или лицом, нуждающимся в постоянном уходе.
Обратите внимание! Отсрочка предоставляется только при условии, что лицо с инвалидностью нуждается в постоянном уходе и нет других родственников, которые могут обеспечить этот уход. В случае изменения обстоятельств (например, смерть лица с инвалидностью или изменение его состояния здоровья) отсрочка может быть пересмотрена.
Чтобы получить отсрочку от мобилизации, военнообязанное лицо, осуществляющее постоянный уход за лицом с инвалидностью, должно обратиться в ЦНАП с соответствующим заявлением. Также необходимо иметь пакет документов, подтверждающих осуществление постоянного ухода.
В частности:
- медицинские документы — для подтверждения инвалидности человека, за которым осуществляется уход;
- документы, подтверждающие родственные связи — свидетельство о браке, рождении и так далее;
- документы, подтверждающие факт ухода — решение об установлении опеки или другие официальные документы.
После этого ТЦК и СП рассматривает заявление и принимает решение о предоставлении отсрочки от мобилизации.