Соглашения о прекращении войны в Украине пока нет, но Вашингтон будет продолжать контакты с Киевом и Москвой и искать возможности для сближения их позиций.

Об этом госсекретарь США Марко Рубио заявил 22 сентября в интервью Сиду Розенбергу на радио WABC.

Рубио о соглашении по прекращению войны в Украине

Во время интервью Рубио попросили рассказать о последних событиях между Украиной и Россией и о возможностях прекращения войны. Госсекретарь США признал, что на данном этапе соглашения между сторонами нет.

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— Последние новости таковы, что у нас сейчас нет соглашения, — заявил Рубио.

По его словам, продолжение войны невыгодно ни одной из сторон. Рубио назвал ситуацию тяжелой для Украины, а также заявил, что война имеет негативные последствия для России.

В то же время госсекретарь отметил, что даже при наличии причин для прекращения войны стороны не обязательно смогут быстро прийти к соглашению.

Рубио подчеркнул, что президент США Дональд Трамп готов подключиться к процессу, если Вашингтон увидит возможность помочь преодолеть разногласия между Украиной и Россией.

— Где бы у нас ни появилась возможность изменить ситуацию и преодолеть разрыв между этими двумя сторонами, президент готов это сделать, — сказал госсекретарь США.

В то же время он признал, что сейчас такой ситуации нет. Рубио выразил надежду, что в будущем обстоятельства изменятся, а США продолжат работать над этим.

Госсекретарь США считает, что в конечном итоге Украина и Россия должны перейти к переговорам о прекращении войны.

— Эта война когда-нибудь закончится, и эта война в Украине закончится путем переговоров. Именно так она и закончится, — заявил Рубио.

В то же время он высказал мнение, что война не завершится “какой-то убедительной военной победой той или иной стороны”.

Рубио связал необходимость переговоров с человеческими жертвами и разрушениями, которые несет Украина из-за продолжения войны.

— И чем быстрее это произойдет, тем меньше людей погибнет и тем меньше будет разрушений, — подчеркнул госсекретарь США.

По его словам, Соединенные Штаты готовы играть свою роль в поиске возможностей для такого урегулирования.

США продолжат контакты с Киевом и Москвой

Несмотря на отсутствие договоренности, Вашингтон не планирует прекращать контакты с Украиной и Россией. Рубио заявил, что американская сторона продолжает взаимодействовать с обеими сторонами.

Госсекретарь напомнил о недавних поездках представителей американской администрации. По его словам, Стив Уиткофф и Джаред Кушнер несколько недель назад сначала побывали в Москве, а потом в Киеве, где провели переговоры.

— Мы будем и дальше участвовать в процессе и всегда искать возможности, чтобы что-то изменить и довести это дело до конца, — заявил Рубио.

Накануне, во время закрытой части встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Нью-Йорке, украинская сторона снова подняла вопрос об использовании спутниковой связи Starlink для поражения целей на территории России.

Как сообщила корреспондентка Newsmax Нана Саджая со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника, Трамп посоветовал обсудить этот вопрос напрямую с Илоном Маском.

Во время переговоров украинская сторона также подтвердила готовность к взаимному прекращению ударов по энергетической инфраструктуре в рамках возможных мер по деэскалации.