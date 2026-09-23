Силы беспилотных систем в рамках операции Крымский рубильник off во второй декаде сентября нанесли удары по 38 энергетическим объектам во временно оккупированном Крыму, на других оккупированных территориях Украины и в России.

О результатах операции сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр.

СБС нанесли удары по 38 энергоузлам

По словам Мадяра, операция Крымский рубильник off продолжается с 6 июля. По состоянию на 22 сентября, то есть за 2,5 месяца, подразделения СБС нанесли удары по 412 энергоузлам на временно оккупированных территориях и в России.

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Только за вторую декаду сентября они результативно отработали по 38 объектам.

Из них десять находятся в оккупированном Крыму, девять — на временно оккупированных территориях Донецкой области, 13 — Луганской, четыре — в РФ и по одному — в Харьковской и Запорожской областях.

Какие энергообъекты стали целями СБС

В обнародованный Мадяром список вошли:

электроподстанция ПС 220 кВ Краснодоская в Прохладном Луганской области;

ПС 220 кВ Амвросиевка в Амвросиевке Донецкой области;

ПС 110 кВ Артемовская в Кипучем Луганской области;

ПС Город-11 в Мариуполе Донецкой области;

ПС 110 кВ Котляревская в Селидово Донецкой области;

ПС 110 кВ Беловодская в Беловодске Луганской области;

ПС 110 кВ Большая Чернь в Орловской области РФ;

ПС 110 кВ Знаменская в Орловской области РФ;

электроподстанция в Михайловке Донецкой области;

электроподстанция в Гончаровке Луганской области;

электроподстанция в Землянках Донецкой области;

электроподстанция в Тарасовке Луганской области;

электроподстанция в Суховском Донецкой области;

электроподстанция в Сватово, Луганская область;

электроподстанция в Стижковском, Донецкая область;

электроподстанция во Владимировке, Луганская область;

электроподстанция в Крестовке, Донецкая область;

электроподстанция во Владимировке, Луганская область — повторно;

электроподстанция в Граковом, Харьковской области;

электроподстанция в Артильном, РФ;

электроподстанция в Тарасовке, Луганской области — повторно;

электроподстанция в Михайловке, Донецкой области — повторно;

электроподстанция в Запорожском, Луганская область;

электроподстанция в Тимоново, Луганская область;

электроподстанция в Лесной Даче, Луганская область;

электроподстанция в Токмаке, Запорожская область;

газораспределительная станция Орловка в оккупированном Крыму;

ГРС Бахчисарай-2 в оккупированном Крыму;

ГРС Белогорск в оккупированном Крыму;

ГРС Кир-Байлар в оккупированном Крыму;

ГРС Холмовка в оккупированном Крыму;

ГРС Горностаевка в оккупированном Крыму;

ГРС Клепинино в оккупированном Крыму;

ГРС Ислям-Терек в оккупированном Крыму;

ГРС Холмовка в оккупированном Крыму — повторно;

ГРС Крейдянка в РФ;

ГРС Родаково в Луганской области;

компрессорная станция Тасуново в оккупированном Крыму.

К операции были привлечены 414 ОБр СБС Птахи Мадяра, 412 ОБр СБС Nemesis, 9 ОБр СБС, 20 ОБр СБС К-2, 413 ОП СБС Рейд, 429 ОБр СБС Ахиллес, 1 отдельный центр СБС, Феникс ГПСУ в составе группировки СБС и 427 ОБр СБС Рарог.