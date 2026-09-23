Силы беспилотных систем в рамках операции Крымский рубильник off во второй декаде сентября нанесли удары по 38 энергетическим объектам во временно оккупированном Крыму, на других оккупированных территориях Украины и в России.

О результатах операции сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр.

СБС нанесли удары по 38 энергоузлам

По словам Мадяра, операция Крымский рубильник off продолжается с 6 июля. По состоянию на 22 сентября, то есть за 2,5 месяца, подразделения СБС нанесли удары по 412 энергоузлам на временно оккупированных территориях и в России.

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Только за вторую декаду сентября они результативно отработали по 38 объектам.

Из них десять находятся в оккупированном Крыму, девять — на временно оккупированных территориях Донецкой области, 13 — Луганской, четыре — в РФ и по одному — в Харьковской и Запорожской областях.

Какие энергообъекты стали целями СБС

В обнародованный Мадяром список вошли:

  • электроподстанция ПС 220 кВ Краснодоская в Прохладном Луганской области;
  • ПС 220 кВ Амвросиевка в Амвросиевке Донецкой области;
  • ПС 110 кВ Артемовская в Кипучем Луганской области;
  • ПС Город-11 в Мариуполе Донецкой области;
  • ПС 110 кВ Котляревская в Селидово Донецкой области;
  • ПС 110 кВ Беловодская в Беловодске Луганской области;
  • ПС 110 кВ Большая Чернь в Орловской области РФ;
  • ПС 110 кВ Знаменская в Орловской области РФ;
  • электроподстанция в Михайловке Донецкой области;
  • электроподстанция в Гончаровке Луганской области;
  • электроподстанция в Землянках Донецкой области;
  • электроподстанция в Тарасовке Луганской области;
  • электроподстанция в Суховском Донецкой области;
  • электроподстанция в Сватово, Луганская область;
  • электроподстанция в Стижковском, Донецкая область;
  • электроподстанция во Владимировке, Луганская область;
  • электроподстанция в Крестовке, Донецкая область;
  • электроподстанция во Владимировке, Луганская область — повторно;
  • электроподстанция в Граковом, Харьковской области;
  • электроподстанция в Артильном, РФ;
  • электроподстанция в Тарасовке, Луганской области — повторно;
  • электроподстанция в Михайловке, Донецкой области — повторно;
  • электроподстанция в Запорожском, Луганская область;
  • электроподстанция в Тимоново, Луганская область;
  • электроподстанция в Лесной Даче, Луганская область;
  • электроподстанция в Токмаке, Запорожская область;
  • газораспределительная станция Орловка в оккупированном Крыму;
  • ГРС Бахчисарай-2 в оккупированном Крыму;
  • ГРС Белогорск в оккупированном Крыму;
  • ГРС Кир-Байлар в оккупированном Крыму;
  • ГРС Холмовка в оккупированном Крыму;
  • ГРС Горностаевка в оккупированном Крыму;
  • ГРС Клепинино в оккупированном Крыму;
  • ГРС Ислям-Терек в оккупированном Крыму;
  • ГРС Холмовка в оккупированном Крыму — повторно;
  • ГРС Крейдянка в РФ;
  • ГРС Родаково в Луганской области;
  • компрессорная станция Тасуново в оккупированном Крыму.

К операции были привлечены 414 ОБр СБС Птахи Мадяра, 412 ОБр СБС Nemesis, 9 ОБр СБС, 20 ОБр СБС К-2, 413 ОП СБС Рейд, 429 ОБр СБС Ахиллес, 1 отдельный центр СБС, Феникс ГПСУ в составе группировки СБС и 427 ОБр СБС Рарог.

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