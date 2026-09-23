Крымский рубильник off: СБС отработали еще по 38 энергоузлам РФ и на ВОТ
- СБС обнародовала новые результаты операции Крымский рубильник off.
- Во второй декаде сентября под удары попали десятки энергетических объектов.
Силы беспилотных систем в рамках операции Крымский рубильник off во второй декаде сентября нанесли удары по 38 энергетическим объектам во временно оккупированном Крыму, на других оккупированных территориях Украины и в России.
О результатах операции сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди с позывным Мадяр.
СБС нанесли удары по 38 энергоузлам
По словам Мадяра, операция Крымский рубильник off продолжается с 6 июля. По состоянию на 22 сентября, то есть за 2,5 месяца, подразделения СБС нанесли удары по 412 энергоузлам на временно оккупированных территориях и в России.
Только за вторую декаду сентября они результативно отработали по 38 объектам.
Из них десять находятся в оккупированном Крыму, девять — на временно оккупированных территориях Донецкой области, 13 — Луганской, четыре — в РФ и по одному — в Харьковской и Запорожской областях.
Какие энергообъекты стали целями СБС
В обнародованный Мадяром список вошли:
- электроподстанция ПС 220 кВ Краснодоская в Прохладном Луганской области;
- ПС 220 кВ Амвросиевка в Амвросиевке Донецкой области;
- ПС 110 кВ Артемовская в Кипучем Луганской области;
- ПС Город-11 в Мариуполе Донецкой области;
- ПС 110 кВ Котляревская в Селидово Донецкой области;
- ПС 110 кВ Беловодская в Беловодске Луганской области;
- ПС 110 кВ Большая Чернь в Орловской области РФ;
- ПС 110 кВ Знаменская в Орловской области РФ;
- электроподстанция в Михайловке Донецкой области;
- электроподстанция в Гончаровке Луганской области;
- электроподстанция в Землянках Донецкой области;
- электроподстанция в Тарасовке Луганской области;
- электроподстанция в Суховском Донецкой области;
- электроподстанция в Сватово, Луганская область;
- электроподстанция в Стижковском, Донецкая область;
- электроподстанция во Владимировке, Луганская область;
- электроподстанция в Крестовке, Донецкая область;
- электроподстанция во Владимировке, Луганская область — повторно;
- электроподстанция в Граковом, Харьковской области;
- электроподстанция в Артильном, РФ;
- электроподстанция в Тарасовке, Луганской области — повторно;
- электроподстанция в Михайловке, Донецкой области — повторно;
- электроподстанция в Запорожском, Луганская область;
- электроподстанция в Тимоново, Луганская область;
- электроподстанция в Лесной Даче, Луганская область;
- электроподстанция в Токмаке, Запорожская область;
- газораспределительная станция Орловка в оккупированном Крыму;
- ГРС Бахчисарай-2 в оккупированном Крыму;
- ГРС Белогорск в оккупированном Крыму;
- ГРС Кир-Байлар в оккупированном Крыму;
- ГРС Холмовка в оккупированном Крыму;
- ГРС Горностаевка в оккупированном Крыму;
- ГРС Клепинино в оккупированном Крыму;
- ГРС Ислям-Терек в оккупированном Крыму;
- ГРС Холмовка в оккупированном Крыму — повторно;
- ГРС Крейдянка в РФ;
- ГРС Родаково в Луганской области;
- компрессорная станция Тасуново в оккупированном Крыму.
К операции были привлечены 414 ОБр СБС Птахи Мадяра, 412 ОБр СБС Nemesis, 9 ОБр СБС, 20 ОБр СБС К-2, 413 ОП СБС Рейд, 429 ОБр СБС Ахиллес, 1 отдельный центр СБС, Феникс ГПСУ в составе группировки СБС и 427 ОБр СБС Рарог.