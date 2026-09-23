Российские войска ночью и утром 23 сентября атаковали ряд украинских регионов.

В Киеве возникли пожары на территории транспортного предприятия и в складских помещениях, в Одесской области под ударом оказались портовая инфраструктура, грузовое судно и склады, а в Изюме российские авиабомбы попали в жилой район.

Последствия ударов также зафиксировали в Запорожье, где во второй раз за несколько дней атаковали торговый центр Амстор, а также в Житомирской и Полтавской областях.

Сейчас смотрят

Об этих и других событиях ночи и утра 23 сентября — читайте в дайджесте.

Атака на Киев

Утром 23 сентября российские ударные дроны атаковали Киев.

Последствия зафиксировали в Соломенском, Голосеевском и Дарницком районах столицы.

В Соломенском районе обломки БпЛА упали между жилыми домами. В другом месте загорелось на территории транспортного предприятия.

В Голосеевском районе загорелись складские помещения, а еще российский дрон атаковал АЗС. Сообщалось и о падении беспилотника на бизнес-центр.

В Дарницком районе зафиксировали попадание в объект транспортной инфраструктуры. Также, по предварительным данным, возник пожар на крыше одной из АЗС.

Из-за повышенной угрозы с воздуха временно приостановили движение поездов Kyiv City Express в обоих направлениях.

По последним данным, в результате атаки пострадали восемь человек. Один человек скончался в больнице от полученных ранений.

Окончательные последствия российской атаки на столицу пока выясняются.

Удары по Одесской области

Российские войска атаковали портовую и гражданскую инфраструктуру Одесской области. Одной из целей стало коммерческое грузовое судно под флагом Антигуа и Барбуды.

На судне после удара вспыхнул пожар. Погиб капитан — гражданин Украины. Остальных членов экипажа эвакуировали, возгорание потушили.

Кроме того, российские войска два раза подряд атаковали складские помещения, где хранились медикаменты, бытовые товары и продукты. В результате ударов разразился масштабный пожар.

Тушение длилось несколько часов. Работу затрудняли повторяющиеся воздушные тревоги, особенности конструкции зданий и большое количество товаров внутри. Из-за многочисленных атак к ликвидации последствий подключились спасатели из Николаевской области.

По данным ГСЧС, во время ударов по складским зданиям погибших и пострадавших не было.

Авиаудары по Изюму

Российские войска вечером 22 сентября и утром 23 сентября нанесли серию авиаударов по Изюму в Харьковской области.

По жилому району города сбросили четыре управляемые авиабомбы. После попаданий возникли четыре пожара.

Повреждения получили двухэтажный жилой дом, частные дома, хозяйственные постройки и автомобили.

В результате атак пострадали восемь человек, среди них — ребенок. На местах ударов работали спасатели и другие экстренные службы.

Удар по Запорожью

Вечером 22 сентября российские войска снова атаковали торговый центр Амстор в Запорожье. На этот раз под ударом оказался ТЦ в Южном микрорайоне города.

После попадания возник масштабный пожар, охвативший около 6 тыс. кв. м. Спасателям приходилось периодически прерывать тушение и уходить в укрытие из-за угрозы повторных атак.

В результате удара ранены двое мужчин в возрасте 37 и 39 лет. Им оказывают медицинскую помощь.

Пожар потушили. Это уже второй удар по торговому центру сети Амстор в Запорожье за последние несколько дней — 17 сентября российские войска атаковали другой магазин этой сети.

Атака на Житомирскую область

Российские войска атаковали одно из предприятий в Житомирской области. В результате удара пострадали два человека.

На территории предприятия возник пожар. Спасатели работали на месте весь вечер и всю ночь.

Пожар потушили, а также спасатели разобрали поврежденные металлические конструкции.

Вместе с подразделениями ГСЧС на месте работали другие экстренные службы и волонтеры Украинского Красного Креста.

Удар по Полтавской области

Российские войска атаковали частное предприятие в Полтавском районе.

В результате попадания на территории предприятия возник пожар. Спасатели потушили огонь.

По предварительной информации, в результате атаки никто не пострадал.

Зеленский предупредил о подготовке новой массированной атаки РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская разведка располагает информацией о подготовке Россией нового массированного удара по Украине.

Об угрозе президент сообщил после разговора с премьер-министром Великобритании Энди Бернемом.

На этом фоне Украина продолжает переговоры с партнерами об усилении противовоздушной обороны в преддверии зимы.

Зеленский и Трамп обсудили зимний пакет для ПВО

Президент Украины Владимир Зеленский и лидер США Дональд Трамп встретились 22 сентября во время Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Среди главных тем были возможные шаги в области дипломатии и усиление противовоздушной обороны Украины перед зимой. Офис президента подтвердил, что стороны обсудили зимний пакет ПВО.

По словам Зеленского, Украина попросила США рассмотреть возможность предоставления зимнего пакета ракет для систем Patriot. Американская сторона должна оценить возможности такой поставки.

Еще один вопрос касался получения лицензий на производство ракет-перехватчиков Patriot в Украине. Зеленский заявил, что конкретного ответа пока нет, но американская сторона не отказала Украине.

Офис президента после встречи сообщил, что украинская и американская команды продолжают работать над запуском производства ракет-перехватчиков Patriot в Украине.

Украина подняла вопрос о Starlink для ударов по РФ

Во время закрытой части встречи Зеленского и Трампа украинская сторона подняла вопрос об использовании Starlink для поражения целей на территории России, сообщила корреспондентка Newsmax Нана Саджая со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам источника журналистки, Трамп посоветовал украинской стороне обсуждать этот вопрос напрямую с Илоном Маском.

Других подробностей об этой части переговоров источник не сообщил. В официальном сообщении Офиса президента по итогам встречи нет упоминания о Starlink. Там говорится о мерах по деэскалации, дипломатии и укреплении украинской ПВО.

МВФ поможет Украине с финансированием на 2027 год

Владимир Зеленский в Нью-Йорке встретился с исполнительным директором МВФ Кристалиной Георгиевой.

По словам президента, Международный валютный фонд поможет найти часть средств, необходимых Украине для обеспечения финансовой устойчивости в 2027 году.

Во время переговоров также обсудили выполнение Украиной обязательств перед международными партнерами. Зеленский отметил, что часть необходимых законов Верховная Рада уже приняла, а остальные решения должна поддержать до конца года.

Президент также рассказал главе МВФ о ситуации с безопасностью и о том, как российские авиаудары сказываются на украинской экономике.

Рубио рассказал о соглашении по Гренландии

Государственный секретарь США Марко Рубио рассказал о договоренностях между Вашингтоном, Копенгагеном и Нууком по поводу безопасности Гренландии.

По его словам, соглашение предусматривает возможность расширения американского военного присутствия на острове. США рассматривают возможность работы как минимум над двумя военными объектами — один из них может быть восстановлен, другой — расширен.

Отдельный механизм должен касаться проверки иностранных инвестиций. По словам Рубио, США и Дания будут проверять потенциальных инвесторов на наличие связей с Китаем и другими странами вне НАТО, которые Вашингтон считает угрозой.

Рубио также заявил, что договоренности должны оставаться в силе независимо от возможных будущих изменений статуса Гренландии. По его словам, сама Гренландия является отдельной стороной соглашения.

Рубио заявил об отсутствии соглашения о прекращении войны

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что соглашения о прекращении российско-украинской войны пока нет, однако Вашингтон намерен продолжать контакты с обеими сторонами.

По словам Рубио, администрация Дональда Трампа готова присоединиться к переговорному процессу, если увидит возможность помочь сблизить позиции Украины и России. В то же время он признал, что сейчас такого прорыва нет.

Рубио высказал мнение, что война в конечном итоге закончится путем переговоров, а не однозначной военной победой одной из сторон. Это оценка госсекретаря США, а не договоренность, достигнутая между Украиной и Россией.

По его словам, Соединённые Штаты будут продолжать контакты с Киевом и Москвой и искать возможности для продвижения переговорного процесса.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 673-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.