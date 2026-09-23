Более 50 стран-членов ООН призвали РФ согласиться на прекращение огня в Украине
- 51 страна-член ООН сделали совместное заявление, в котором призвали РФ прекратить войну в Украине.
- Среди подписантов заявления - ЕС, Франция, Германия, Греция, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, Польша, Эстония, Финляндия и еще 40 стран.
- Стоит отметить, что среди них нет США.
51 страна-член ООН призвала Россию согласиться на прекращение огня и начать содержательные мирные переговоры.
Совместное заявление 51 страны-члена ООН
Как сообщило МИД, 51 страны-члены ООН подписали совместное заявление в поддержку Украины.
– Мы стоим вместе с Украиной и поддерживаем ее в противостоянии российской агрессии. Еще в марте 2025 года Украина согласилась на полное, немедленное и безусловное прекращение огня. Призываем Россию наконец-то сделать то же самое, – говорится в заявлении.
В то же время страны-члены ООН призвали Россию обеспечить немедленный, безопасный и безусловный возврат в Украину всех произвольно задержанных, принудительно перемещенных или депортированных украинских гражданских, в том числе детей.
– Украина хочет мира. Россия должна прекратить свою агрессию, согласиться на прекращение огня и содержательно приобщиться к переговорам по всеобъемлющему, справедливому и длительному миру, — отметили в заявлении.
К тому же, страны поддержали усилия по обеспечению свободы судоходства в Черном море.
Заявление подписали: Европейский Союз, Албания, Андорра, Австралия, Австрия, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Грузия, Германия, Греция, Гондурас, Венгрия, Исландия, Ирландия, Израиль, Италия, Япония, Латвия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Монако, Черногория, Нидерланды, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия, Панама, Польша, Португалия, Республика Корея, Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария и Великобритания.
Следует заметить, что США среди подписантов совместного заявления нет.