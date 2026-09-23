Военное положение в Украине продлено до 31 октября 2026 года. Это правовой режим, который вводится в Украине в случае вооруженной агрессии и нападения. Военное положение вносит определенные коррективы в Порядок организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Факты ICTV узнавали у юристов бесплатной юридической помощи, каким образом осуществляется воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Правила воинского учета призывников

До 25 лет лицо, не имеющее базовой общевойсковой подготовки, считается призывником. В мирное время такое лицо подлежало призыву на срочную военную службу. В связи с военным положением призывников не забирают на службу. После 25 лет такому лицу нужно обратиться в ТЦК и стать на учет военнообязанных, получить военный билет.

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Резервисты — это бывшие военные, которые могут быть призваны на службу, если возникнет такая необходимость. Они могут быть в резерве Вооруженных сил или других военных формирований. Резервистов могут мобилизовать.

По словам юристов, этот порядок регламентируется постановлением Кабмина №1487. Сейчас воинский учет граждан проводится по месту их проживания. В соответствии со статьей 37 Закона Украины о воинской обязанности, постановке на воинский учет призывников подлежат лица в возрасте до 25 лет.

— Военный учет призывников ведется на основании паспорта гражданина Украины, а также прописки о призыве на призывной участок, — говорят юристы.

Кто подлежит постановке на воинский учет призывников:

это лица, не достигшие 25 лет и которые по решению комиссии прошли медицинский осмотр;

призывники, прибывшие из других местностей Украины или из-за границы из-за смены места жительства;

лица, которые приобрели гражданство Украины;

лица, которые были освобождены после отбывания наказания, если они ранее не состояли на воинском учете;

лица, которые досрочно прекратили альтернативную или не военную службу;

лица, которых отчислили из учреждений профессионального предвысшего военного образования и военных учебных заведений, которые не прошли базовую общевойсковую подготовку.

В законе указано, что во время действия военного положения призывники могут проходить военно-врачебную комиссию только в случае принятия их на военную службу в добровольном порядке.

Правила воинского учета военнообязанных и резервистов

Взятию на воинский учет военнообязанных подлежат лица:

которые уволились с военной службы в запас и не зачисленные в военный оперативный резерв;

призывники, которые имеют базовую общую военную подготовку;

прекратившие альтернативную невоенную службу в случае окончания ее срока или досрочно;

которые приехали из других местностей Украины или из-за границы из-за смены места жительства;

которые получили гражданство Украины;

снятые с воинского учета ВСУ, СБУ, разведывательных органов, в соответствии с решением Министерства обороны Украины;

которые освобождены от направления для прохождения базовой военной службы в соответствии со статьей 18 закона;

те, кто достиг 25-летнего возраста во время пребывания на воинском учете призывников;

уволенные со службы в военном резерве и лица, не достигшие предельного возраста пребывания в запасе;

старше 25 лет, которые никогда не состояли на воинском учете;

старше 25 лет, отбывшие наказание в учреждениях исполнения наказаний.

На воинский учет резервистов могут стать следующие категории лиц:

зачисленные в военный оперативный резерв;

заключившие контракт о прохождении службы в резерве ВСУ и других военных подразделений;

резервисты, прибывшие из других местностей на новое место жительства.

В соответствии с законодательством, постановке на воинский учет подлежат женщины, которые пригодны к прохождению службы и закончили кафедры профессионального, профессионально-технического, профессионального предвысшего образования и получили медицинскую или фармацевтическую специальность.

Постановка на воинский учет осуществляется только при личном присутствии лица (кроме случаев, определенных в пунктах 15, Порядка и подпункте 10-1 пункта 1 приложения 2).

— Снятие с воинского учета может быть осуществлено без личной явки призывника, военнообязанного или резервиста в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, — отмечают юристы.

Какие документы нужны для постановки на воинский учет

Для этого нужен только паспорт и военно-учетный документ. Также необходимо, чтобы при изменении места жительства в паспорте гражданина Украины была отметка о регистрации.

Стоит отметить, что воинский учет призывников осуществляется по месту их проживания в ТЦК и СП. Если это небольшой поселок, то нужно стать на учет в соответствующих исполнительных органах сельских, поселковых и городских советов, — говорят юристы.

Виды воинского учета

Сейчас в Украине есть общий и специальный учет военнообязанных и резервистов. На общем учете находятся военнообязанные лица, не имеющие брони, выданной органами государственной власти или местного самоуправления, предприятиями и организациями во время мобилизации и военного положения.

На специальном учете находятся лица, имеющие бронь от предприятий, организаций на период военного положения.

Кем осуществляется организация и ведение воинского учета

Ответственные за воинский учет центральные и местные органы исполнительной власти и другие органы местного самоуправления.

Место пребывания призывников и резервистов на воинском учете определяется в соответствии с задекларированным местом жительства в ТЦК и СП.

Если в поселке нет территориальных центров комплектования, то лица должны стать на учет в соответствующих исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов.

Если человек выехал за пределы Украины и не находится на территории государства более трех месяцев, то должен осуществляться консульский учет в зарубежных дипломатических учреждениях Украины.

Основные обязанности призывников, резервистов и военнообязанных:

все лица должны прибывать по вызову ТЦК и СП;

проходить подготовку к военной службе и выполнять обязанности в запасе или проходить службу в военном резерве;

прибывать в ТЦК и СП в случае изменения места жительства. Если лицо изменило место жительства, то оно обязано в семидневный срок

явиться в ТЦК с паспортом гражданина Украины и стать на воинский учет;

в случае изменения персональных данных, лицо обязано сообщать в семидневный срок соответствующие органы;

предоставлять документы, подтверждающие право на отсрочку;

в случае потери военно-учетного документа сообщать ТЦК об инциденте.

— Лица, нарушающие правила воинского учета, несут ответственность в соответствии с КУоАП. Граждане, которые уклоняются от воинского учета в специальный период, несут уголовную ответственность — отмечают юристы.

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