Во время российской атаки на Киев 23 сентября зафиксировали удар рядом с Центральным железнодорожным вокзалом.

Об этом сообщили в Укрзализныце.

Удар рядом с Центральным вокзалом Киева: что известно

В Укрзализныце заявили, что, несмотря удар рядом с Центральным железнодорожным вокзалом Киева, сам объект не поврежден.

Сейчас смотрят

— В связи с информацией о ракетном ударе возле Центрального железнодорожного вокзала Киева сообщаем: вокзал не поврежден, — сообщили в Укрзализныце.

В компании также призвали людей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Других подробностей о попадании рядом с Центральным вокзалом в Укрзализныце пока не сообщили.

Атака на Киев 23 сентября: что известно

В течение ночи и утра 23 сентября российские беспилотники атаковали Киев. Последствия фиксировали в нескольких районах столицы.

В Соломенском районе сообщали о падении обломков между жилыми домами, пожаре на территории транспортного предприятия и повреждении здания магазина. Также БпЛА попал в девятиэтажное нежилое здание на уровне четвертого этажа.

В Голосеевском районе зафиксировали пожар в складских помещениях, атаку на АЗС, падение БпЛА на крышу нежилого здания и на территорию объекта транспортной инфраструктуры.

В Дарницком районе сообщалось о попадании в объект транспортной инфраструктуры и возгорании на крыше одной из АЗС.

По последним данным, в результате атаки пострадали восемь человек, один мужчина скончался в больнице от полученных ранений.