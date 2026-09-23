Удар рядом с Центральным вокзалом Киева: в Укрзализныце рассказали о последствиях
- В Укрзализныце отреагировали на информацию о ракетном ударе возле Центрального вокзала Киева.
- В компании рассказали, в каком состоянии находится здание вокзала после атаки.
Во время российской атаки на Киев 23 сентября зафиксировали удар рядом с Центральным железнодорожным вокзалом.
Об этом сообщили в Укрзализныце.
Удар рядом с Центральным вокзалом Киева: что известно
В Укрзализныце заявили, что, несмотря удар рядом с Центральным железнодорожным вокзалом Киева, сам объект не поврежден.
— В связи с информацией о ракетном ударе возле Центрального железнодорожного вокзала Киева сообщаем: вокзал не поврежден, — сообщили в Укрзализныце.
В компании также призвали людей оставаться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.
Других подробностей о попадании рядом с Центральным вокзалом в Укрзализныце пока не сообщили.
Атака на Киев 23 сентября: что известно
В течение ночи и утра 23 сентября российские беспилотники атаковали Киев. Последствия фиксировали в нескольких районах столицы.
В Соломенском районе сообщали о падении обломков между жилыми домами, пожаре на территории транспортного предприятия и повреждении здания магазина. Также БпЛА попал в девятиэтажное нежилое здание на уровне четвертого этажа.
В Голосеевском районе зафиксировали пожар в складских помещениях, атаку на АЗС, падение БпЛА на крышу нежилого здания и на территорию объекта транспортной инфраструктуры.
В Дарницком районе сообщалось о попадании в объект транспортной инфраструктуры и возгорании на крыше одной из АЗС.
По последним данным, в результате атаки пострадали восемь человек, один мужчина скончался в больнице от полученных ранений.