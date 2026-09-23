В 2026 году российские оккупационные войска смогли захватить 890 квадратных километров украинской территории, однако Силы обороны освободили 800 километров. Таким образом чистое достижение Кремля за год составляет всего около 90–100 километров, за которые Россия заплатила колоссальную цену — 270 тысяч утраченных военнослужащих.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью The Wall Street Journal.

Зеленский о ситуации на фронте и потерях РФ

Президент подчеркнул, что, несмотря на громкие заявления кремлевского диктатора Владимира Путина об “успехах на фронте”, реальные темпы продвижения оккупационных войск существенно замедлились по сравнению с предыдущими годами.

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— Например, он (Путин, – Ред.) в этом году занял примерно 890 километров, а мы освободили 800 км. Это значит, что в разных направлениях он имеет 90, хорошо, скажем, дополнительные 100 километров в год. Это во много раз меньше, чем было раньше, когда они захватывали около 3 – 4 тыс. км в год, – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, фактические потери российской армии за этот период достигли 270 тысяч человек.

— Вы можете понять, что цена в 100 километрах так высока, поэтому он не побеждает и не проигрывает, — добавил он.

Зеленский констатировал, что сейчас на поле боя почти все замерло, несмотря на постоянные попытки российской пропаганды заявить об обратном.

Также президент Украины отметил, что для самого Путина огромные потери личного состава – это не поражение. Однако именно российское общество платит непомерную цену за захватнические амбиции Кремля, теряя сотни тысяч людей, значительные финансовые ресурсы и экономические возможности ради захвата маленьких участков украинской земли.

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