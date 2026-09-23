Контрразведка СБУ предотвратила теракт в центре Ровно и задержала российского агента, который готовил взрыв возле одного из государственных учреждений.

Как СБУ предотвратила теракт в Ровно

– Фигурант заложил самодельную бомбу в мусорный бак возле административного здания и через мессенджер “доложил” об этом куратору из РФ. В дальнейшем рашисты планировали дистанционно активировать взрывчатку в час пик, чтобы причинить максимальное количество жертв среди гражданского населения, – говорится в сообщении.

Ведомство отмечает, что таким образом враг пытался расшатать общественно-политическую обстановку в приграничном регионе Украины.

Сотрудники СБУ задержали агента на месте, когда он пытался скрыться после закладки взрывчатки. Самодельное взрывное устройство изъяли и обезвредили.

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По данным следствия, задержанный работал курьером местной службы доставки. В поле зрения российских спецслужб он попал через Telegram-каналы по поиску легких заработков.

После вербовки мужчина под предлогом доставки передвигался по городу на мопеде и снимал на телефон внешние периметры и парковочные площадки государственных объектов. Так он подбирал место для теракта и отчитывался куратору из РФ.

Впоследствии сотрудник российской спецслужбы передал ему координаты тайника, откуда фигурант забрал самодельное взрывное устройство дистанционного действия.

Во время обыска у задержанного изъяли смартфон с разведывательными снимками и перепиской с российским куратором.

Следователи СБУ сообщили агенту о подозрении в завершенном покушении на совершение террористического акта (ч. 2 ст. 15 и ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины).

Задержанный находится под стражей без права освобождения под залог. Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий как государственной измены.

Напомним, суд приговорил к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества дезертира, который по заказу российских спецслужб готовил теракт в центре Запорожья.

Источник : СБУ

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