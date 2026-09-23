В зоне ответственности 1 корпуса НГУ Азов завершили почти двухмесячную операцию по зачистке российских войск, которые в течение лета накапливали силы для наступления в направлении Дружковки и Доброполья.

Об этом сообщил 1 корпус НГУ Азов.

Азов сорвал попытку РФ окружить Дружковку

По словам командира 12 бригады специального назначения Азов Льва с позывным Хорус, подразделения российской 90 танковой дивизии и 8 общевойсковой армии пытались выйти на логистические маршруты украинских войск.

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Это должно было создать условия для оперативного окружения Дружковки, дальнейшей угрозы Славянско-Краматорской агломерации и развития наступления в направлении Доброполья.

Чтобы противодействовать российским войскам, украинское командование усилило подразделения, которые уже находились на этом участке фронта.

К операции были привлечены разведывательный отряд специального назначения Ultima Ratio, 1 и 6 батальоны 12 бригады Азов, отдельный отряд специального назначения Туман 1 корпуса НГУ и батальон Шквал 425 отдельного штурмового полка Скеля.

Поддержку украинским военным обеспечивал отдельный отряд специального назначения Lasar’s Group НГУ.

Все задействованные подразделения совместно планировали операцию. Первоочередной задачей была огневая изоляция района скопления российских войск и блокирование противника. После этого украинские силы должны были создать условия для собственных штурмовых действий.

Как проходила операция под Дружковкой

По словам командира 425 полка Скеля Дмитрия с позывным Водолей, первые украинские штурмовые группы начали выдвижение 7 августа.

Командир батальона Шквал Сергей с позывным Замок пояснил, что перед продвижением пехоты украинские военные нанесли огневой удар по российским позициям.

Значительную роль во время операции сыграли артиллерия и ударные беспилотники. В частности, Lasar’s Group оказывал поддержку украинским штурмовым подразделениям.

Военнослужащий разведывательной секции подразделения с позывным Твистер также рассказал о значении результатов операции Ашан.

Ранее Милитарный сообщал, что в рамках операции Ашан Силы обороны Украины поразили более 1000 единиц российской бронетехники и артиллерии. Операция состояла из двух этапов и была направлена на снижение боевых возможностей российских войск.

Командир первой специальной группы отряда Туман с позывным Франык отметил эффективное взаимодействие штурмовых подразделений, артиллерии и ударных дронов.

По его словам, в течение почти двух месяцев его группа уничтожила десять российских военных в стрелковых боях и взяла одного в плен. Еще десять оккупантов были ликвидированы с помощью дронов.

Также Франык сообщил о многочисленных раненых российских военных и поражении четырех артиллерийских установок.

Проведение операции затрудняли густая растительность, нетипичная тактика перемещения российских подразделений и высокая активность вражеских беспилотников. Дроны РФ, в частности, существенно затрудняли эвакуацию раненых украинских военнослужащих.

Участники операции отметили высокий уровень координации между подразделениями. Командир 12 бригады Азов особо подчеркнул дисциплинированность личного состава батальона Шквал, действовавшего совместно с подразделениями Национальной гвардии.

Потери РФ в ходе операции

Согласно обнародованным украинской стороной итогам операции, безвозвратные потери российских войск составили 237 человек, санитарные – 44. Еще трое российских военных были взяты в плен.

В результате украинские подразделения сорвали попытку армии РФ выйти на логистические маршруты, необходимые для развития наступления в направлении Дружковки и Доброполья.

По оценке участников операции, потеря этого района вынуждает российское командование искать другие направления наступления, что потребует дополнительного времени и ресурсов.

Напомним, в июле Силы обороны разгромили масштабное наступление двух армий РФ в Донецкой области.

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