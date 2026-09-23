В Украине в четверг, 24 сентября, меры по ограничению электропотребления не планируются.

Отключения электроэнергии в Украине 24 сентября: что известно

Как сообщила Укрэнерго, завтра, в четверг, применение мер по ограничению потребления не планируется.

В то же время в компании просят потреблять электроэнергию бережно.

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– Пожалуйста, потребляйте электроэнергию бережно. Не включайте несколько мощных приборов одновременно в период с 10.00 до 22.00, — говорится в сообщении Укрэнерго.

Напомним, ранее Укрэнерго сообщало, что потребление электроэнергии демонстрирует тенденцию к росту. Сегодня, 23 сентября, по состоянию на 9:30, оно было на 1,2% выше, чем в это же время в предыдущий день – во вторник.

Причина изменений – облачная погода в большинстве областей Украины, что приводит к низкой эффективности работы бытовых солнечных электростанций и соответствующему увеличению объема энергопотребления из общей сети.

Вчера, 22 сентября, суточный максимум потребления был зафиксирован вечером.

Также в результате боевых действий и атак на энергетическую инфраструктуру на утро были зафиксированы новые обесточения в Харьковской, Сумской, Донецкой, Запорожской и Киевской областях.

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