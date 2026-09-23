В Украине без действительного военного билета или документа о взятии на учет военнообязанный не сможет устроиться на работу или поступить в учебное заведение. Поэтому важно знать, что это за документы и как их получить. Что такое военно-учетные документы – читайте в материале.

Военно-учетные документы: что это такое и как получить

По словам юриста Радиона Кирилкина, в военно-учетные документы чаще всего входят:

удостоверение о приписке к призывному участку;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного.

То есть призывникам нужно иметь удостоверение о приписке к призывному участку, а для военнообязанных и военнослужащих – военный билет или временное удостоверение.

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Для того, чтобы получить военно-учетные документы, следует обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту учета.

Новые временные удостоверения военнообязанного сейчас не оформляют. С 18 мая 2024 года основным документом, подтверждающим воинский учет, является военно-учетный документ (ВОД). В 2026 году ВОД можно сформировать в электронном виде через Резерв+, а при необходимости получить его бумажную распечатку в ТЦК.

Что такое удостоверение о приписке: простое объяснение

Удостоверение о приписке — это тип документа, который выдается украинцам, приписанным к призывным участкам.

Приписка мужчин к призывным участкам производится для того, чтобы взять их на военный учет, определить имеющиеся призывные ресурсы, степень годности к военной службе, установить образовательный уровень полученной специальности или профессии, уровень физической подготовки, изучить личные качества.

Что такое э-ВОД и где его получить

Как рассказали в Минобороны, электронный военно-учетный документ является цифровым документом призывника, военнообязанного или резервиста. Его можно сформировать через Резерв+ или портал Дія. Документ содержит сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов и имеет QR-код, с помощью которого можно проверить его данные.

Согласно пункту 9 постановления КМУ №559, электронный ВОД и его бумажная копия, сформированная из электронного документа, имеют одинаковую юридическую силу. То есть э-ВОД можно предъявить как на экране телефона, так и в распечатанном виде.

Такой документ имеет срок действия. Э-ВОД действителен в течение одного года с даты его формирования, после чего его необходимо обновить.

Какой военно-учетный документ должен быть у школьника

Часть третья статьи 14 закона Украины О воинской обязанности и военной службе предусматривает, что граждане мужского пола, которым в соответствующем году исполняется 17 лет, берутся на воинский учет призывников в период с 1 января по 31 июля.

Встать на учет можно через электронную идентификацию и уточнение персональных данных в электронном кабинете призывника или лично обратившись в районный ТЦК и СП.

После постановки на воинский учет призывник получает военно-учетный документ. Для большинства призывников он формируется в электронной форме.

Если юноша еще не состоит на воинском учете, сформировать э-ВОД он не сможет, поскольку документ создается на основании данных реестра. В таком случае школа может сообщить о необходимости встать на воинский учет в установленный законом срок.

При этом для призывников военно-учетным документом также может быть удостоверение о приписке к призывному участку. Поэтому конкретная форма документа зависит от статуса и данных о воинском учете ученика.

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