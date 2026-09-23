Есть признаки подготовки Россией баллистического удара по Украине — ЦПД
- Руководитель ЦПД Андрей Коваленко сообщил об имеющихся признаках подготовки россиянами нового баллистического обстрела Украины и призвал быть внимательными в ближайшие дни.
- По его словам, РФ сознательно тянет время в дипломатии, поскольку кремлевский диктатор Владимир Путин не хочет прекращения войны.
Враг готовится нанести массированный баллистический удар по территории Украины, а соответствующие признаки подготовки уже зафиксированы. На этом фоне российские представители сознательно затягивают любые дипломатические процессы, ведь Кремль не заинтересован в реальном прекращении огня.
Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, призвав граждан быть особенно внимательными в течение ближайших дней.
РФ готовит новый баллистический удар по Украине
По словам Коваленко, пока военные РФ готовят новые обстрелы, российские дипломаты лишь создают видимость процессов и намеренно тянут время по любым реальным шагам к миру, поскольку прекращение боевых действий не входит в реальные интересы Москвы.
По его мнению, изменить позицию российского диктатора Владимира Путина и заставить его отказаться от дальнейшей агрессии способны только общие и решительные действия ключевых мировых игроков.
— Путин уверенно не хочет завершать войну, потому что не видит себя и свое окружение без войны, — подчеркнул Коваленко.
Например, сдвинуть ситуацию с мертвой точки могут США, Европейский Союз и Китай, но исключительно при условии привлечения Пекина.
Коваленко подчеркнул, что украинская сторона делает все от нее зависящее для достижения справедливого мира.
По его словам, Киев остается полностью открытым к мирному урегулированию, но в то же время Силы обороны Украины продолжают наносить системные удары по военному потенциалу РФ, чтобы лишить ее технической и экономической способности продолжать войну.
Недавно президент Владимир Зеленский заявил об угрозе нового масштабного обстрела Украины со стороны России, обратив внимание, что необходимо усилить возможности противовоздушной обороны.