Враг готовится нанести массированный баллистический удар по территории Украины, а соответствующие признаки подготовки уже зафиксированы. На этом фоне российские представители сознательно затягивают любые дипломатические процессы, ведь Кремль не заинтересован в реальном прекращении огня.

Об этом заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко, призвав граждан быть особенно внимательными в течение ближайших дней.

РФ готовит новый баллистический удар по Украине

По словам Коваленко, пока военные РФ готовят новые обстрелы, российские дипломаты лишь создают видимость процессов и намеренно тянут время по любым реальным шагам к миру, поскольку прекращение боевых действий не входит в реальные интересы Москвы.

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По его мнению, изменить позицию российского диктатора Владимира Путина и заставить его отказаться от дальнейшей агрессии способны только общие и решительные действия ключевых мировых игроков.

— Путин уверенно не хочет завершать войну, потому что не видит себя и свое окружение без войны, — подчеркнул Коваленко.

Например, сдвинуть ситуацию с мертвой точки могут США, Европейский Союз и Китай, но исключительно при условии привлечения Пекина.

Коваленко подчеркнул, что украинская сторона делает все от нее зависящее для достижения справедливого мира.

По его словам, Киев остается полностью открытым к мирному урегулированию, но в то же время Силы обороны Украины продолжают наносить системные удары по военному потенциалу РФ, чтобы лишить ее технической и экономической способности продолжать войну.

Недавно президент Владимир Зеленский заявил об угрозе нового масштабного обстрела Украины со стороны России, обратив внимание, что необходимо усилить возможности противовоздушной обороны.

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