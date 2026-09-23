В течение восьми месяцев 2026 года Россия запустила по Украине более 2,1 тыс. ракет разных типов и 63 тыс. ударных дронов, в том числе реактивные.

Такие данные озвучил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Генассамблее ООН.

Зеленский о количестве ракет и дронов, запущенных РФ

Президент уточнил, что более 950 ракет, летевших по Украине с начала года, были баллистическими. А из 63 тыс. ударных дронов свыше 7 тыс. – реактивные.

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– С начала этого года РФ уже применила против нас, против Украины, нашего народа и наших детей более 2,1 тыс. ракет разных типов. Более 950 из них – баллистические ракеты. За восемь месяцев этого года Россия применила 63 тыс. ударных дронов разных типов… И более 7 700 из них – это реактивные дроны, — отметил Зеленский.

Президент добавил, что враг сейчас фактически каждый час запускает реактивные дроны против украинских городов, экономики, инфраструктуры. Это часть стратегии РФ, чтобы усложнить жизнь украинцам, не позволять детям нормально учиться в школах.

– Выжила бы ваша страна, если бы вам пришлось столкнуться с чем-то подобным? – спросил украинский лидер.

Зеленский о перехватчиках для реактивных дронов

Во время выступления президент также сообщил, что украинские военные уже успешно испытали четыре перехватчика против реактивных дронов.

– Наши военные уже успешно испытали четыре новых дрона-перехватчика против российских реактивных дронов. Поэтому мы наращиваем объемы производства и будем их производить, — подчеркнул Зеленский.

Он также напомнил о работе над системой ПВО Freyja (Фрея). К программе присоединились уже 10 стран, а также к участию приглашена Польша. Идут переговоры о привлечении и других государств.

Недавно Владимир Зеленский сообщал, что украинские перехватчики от двух компаний успешно прошли испытания, которые проводились в реальных боевых условиях. Они уничтожили российские реактивные беспилотники.

Источник : Офис президента

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