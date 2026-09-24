Российские войска, начиная с вечера 23 сентября, атакуют Украину.

В Киеве в результате ракетных ударов погибли два человека, еще восемь пострадали, а повреждения получили более 50 гражданских объектов. В Харьковской области российский удар по агропредприятию унес жизни шестерых работников.

Под комбинированной атакой оказались Киевская и Одесская области, в Хмельницком беспилотник попал в многоэтажный дом.

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В Ровенской области повреждена инфраструктура, а в Днепропетровской области из-за обстрелов Никопольского района ранен мужчина.

Об этих и других событиях ночи и утра 24 сентября — читайте в дайджесте.

Массированный удар по Киеву

В ночь на 24 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Последствия ударов зафиксировали в Соломенском, Подольском, Днепровском и Дарницком районах.

Всего в столице повреждено более 50 гражданских объектов. Среди них — жилые дома, почтовые отделения, роддом и текстильное предприятие.

В Подольском районе обломки ракеты упали на парковку возле роддома. Загорелись машины, а взрывной волной в медучреждении выбило окна и повредило фасад. Также пострадал расположенный рядом клинико-диагностический центр.

В Соломенском районе частично разрушены складские здания. После удара возник пожар, который распространился на подвальные помещения.

В Днепровском районе обломки падали во дворах жилых домов. Частично разрушен частный дом, повреждены соседние дома и административное здание. В Дарницком районе осколок ракеты упал на проезжую часть, после чего загорелись автомобили.

В результате ночной атаки погибли два человека — женщина, которая направлялась в укрытие, и мужчина, который пережидал атаку в подземном переходе. Еще восемь человек ранены, среди них полицейский, который прибыл на помощь пострадавшим. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.

Уже утром атака на столицу продолжилась. Сообщалось о новом пожаре автомобилей.

Атака дронами и баллистическими ракетами на Киевскую область

Киевская область в течение 23 сентября и в ночь на 24 сентября подвергалась ударам российских беспилотников и баллистических ракет.

Больше всего повреждений зафиксировали в Бучанском районе. Там повреждены пять частных домов и автомобиль. В одном из домов вспыхнул пожар, который спасатели потушили.

Пострадала женщина 1945 года рождения. У нее диагностировали острую стрессовую реакцию, медицинскую помощь оказали на месте.

В Фастовском районе поврежден автомобиль, а в Бориспольском — частный жилой дом. Всего в результате атак повреждено восемь объектов.

По состоянию на утро службы продолжали ликвидировать последствия, а воздушная тревога в области еще продолжалась.

Удар по агропредприятию в Харьковской области

Утром 24 сентября российские войска нанесли удар по Харьковской области. Под атакой оказалось агропредприятие.

В момент удара работники предприятия сортировали овощи. Погибли шесть человек.

Еще 12 человек получили ранения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте атаки работают спасатели и следователи полиции, которые устраняют последствия и фиксируют факт удара.

Массированная атака на Одессу и область

Ночью Россия совершила массированную комбинированную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области. Под удар попали жилые дома, больница, гимназия, торговый центр, складские помещения и другие объекты.

Повреждено 10-этажное нежилое здание и торговый центр, который уже подвергался российским ударам. Разрушениям также подверглись крыша отделения городской больницы и продуктовые склады.

В жилом секторе как минимум в десяти домах выбило окна. Повреждены окна гимназии и автомобили.

Коммунальные службы начали устранять последствия еще ночью. К утру улицы расчистили, а выбитые оконные проёмы в жилых домах начали закрывать.

В результате атаки пострадали два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.

Дрон попал в многоэтажку в Хмельницком

Хмельницкая область с ночи находилась под атакой российских беспилотников. В регионе работали силы противовоздушной обороны, сообщалось о сбитых воздушных целях.

В областном центре российский дрон попал в многоэтажный жилой дом.

На место направили спасателей и другие необходимые службы. По предварительной информации, в результате попадания люди не пострадали.

Подробные последствия атаки выясняются.

В Ровенской области повреждена инфраструктура

Воздушная тревога в Ровенской области длилась всю ночь и продолжилась утром 24 сентября. В регионе действовали силы противовоздушной обороны.

Во время утренней атаки взрывы слышали в Ровно. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении российских ударных дронов по территории области.

В результате атаки зафиксированы повреждения инфраструктуры. По предварительным данным, люди не пострадали.

Власти предупредили, что опасность могут представлять обломки сбитых воздушных целей, и призвали жителей оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.

Обстрел Никопольского района

Российские войска ночью атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.

Под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины.

В результате атак повреждены многоквартирный жилой дом и автомобиль.

Ранение получил 39-летний мужчина. Его состояние позволяет лечиться амбулаторно.

Работа ПВО и непогода в Черкасской области

В Черкасской области с утра 23 сентября силы ПВО сбили восемь российских беспилотников.

По данным областных властей, обращений о пострадавших или повреждении имущества в результате атаки не поступало.

В то же время утром 24 сентября вся область снова находилась под воздушной тревогой.

Отдельной проблемой стала непогода. Из-за ухудшения погодных условий без электричества остались 30 населенных пунктов в Черкасском и Золотоношском районах, половина из них — частично. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.

Атака на Волынь Ночью и утром 24 сентября Волынская область тоже подверглась российской атаке. В регионе зафиксировали два ударных дрона типа Shahed. Обе воздушные цели удалось уничтожить. Один дрон сбила тактическая авиация, еще один — мобильные огневые группы ПВО. По предварительным данным Волынской ОВА, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры в области тоже не зафиксировано.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 674-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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