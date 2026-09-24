События на утро 24 сентября: удары БпЛА и баллистикой, есть жертвы в Киеве и на Харьковщине
Российские войска, начиная с вечера 23 сентября, атакуют Украину.
В Киеве в результате ракетных ударов погибли два человека, еще восемь пострадали, а повреждения получили более 50 гражданских объектов. В Харьковской области российский удар по агропредприятию унес жизни шестерых работников.
Под комбинированной атакой оказались Киевская и Одесская области, в Хмельницком беспилотник попал в многоэтажный дом.
В Ровенской области повреждена инфраструктура, а в Днепропетровской области из-за обстрелов Никопольского района ранен мужчина.
Об этих и других событиях ночи и утра 24 сентября — читайте в дайджесте.
- Массированный удар по Киеву
- Атака дронами и баллистическими ракетами на Киевскую область
- Удар по агропредприятию в Харьковской области
- Массированная атака на Одессу и область
- Дрон попал в многоэтажку в Хмельницком
- В Ровенской области повреждена инфраструктура
- Обстрел Никопольского района
- Работа ПВО и непогода в Черкасской области
- Атака на Волынь
Массированный удар по Киеву
В ночь на 24 сентября российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. Последствия ударов зафиксировали в Соломенском, Подольском, Днепровском и Дарницком районах.
Всего в столице повреждено более 50 гражданских объектов. Среди них — жилые дома, почтовые отделения, роддом и текстильное предприятие.
В Подольском районе обломки ракеты упали на парковку возле роддома. Загорелись машины, а взрывной волной в медучреждении выбило окна и повредило фасад. Также пострадал расположенный рядом клинико-диагностический центр.
В Соломенском районе частично разрушены складские здания. После удара возник пожар, который распространился на подвальные помещения.
В Днепровском районе обломки падали во дворах жилых домов. Частично разрушен частный дом, повреждены соседние дома и административное здание. В Дарницком районе осколок ракеты упал на проезжую часть, после чего загорелись автомобили.
В результате ночной атаки погибли два человека — женщина, которая направлялась в укрытие, и мужчина, который пережидал атаку в подземном переходе. Еще восемь человек ранены, среди них полицейский, который прибыл на помощь пострадавшим. Двое раненых находятся в тяжелом состоянии.
Уже утром атака на столицу продолжилась. Сообщалось о новом пожаре автомобилей.
Атака дронами и баллистическими ракетами на Киевскую область
Киевская область в течение 23 сентября и в ночь на 24 сентября подвергалась ударам российских беспилотников и баллистических ракет.
Больше всего повреждений зафиксировали в Бучанском районе. Там повреждены пять частных домов и автомобиль. В одном из домов вспыхнул пожар, который спасатели потушили.
Пострадала женщина 1945 года рождения. У нее диагностировали острую стрессовую реакцию, медицинскую помощь оказали на месте.
В Фастовском районе поврежден автомобиль, а в Бориспольском — частный жилой дом. Всего в результате атак повреждено восемь объектов.
По состоянию на утро службы продолжали ликвидировать последствия, а воздушная тревога в области еще продолжалась.
Удар по агропредприятию в Харьковской области
Утром 24 сентября российские войска нанесли удар по Харьковской области. Под атакой оказалось агропредприятие.
В момент удара работники предприятия сортировали овощи. Погибли шесть человек.
Еще 12 человек получили ранения. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
На месте атаки работают спасатели и следователи полиции, которые устраняют последствия и фиксируют факт удара.
Массированная атака на Одессу и область
Ночью Россия совершила массированную комбинированную атаку на гражданскую инфраструктуру Одесской области. Под удар попали жилые дома, больница, гимназия, торговый центр, складские помещения и другие объекты.
Повреждено 10-этажное нежилое здание и торговый центр, который уже подвергался российским ударам. Разрушениям также подверглись крыша отделения городской больницы и продуктовые склады.
В жилом секторе как минимум в десяти домах выбило окна. Повреждены окна гимназии и автомобили.
Коммунальные службы начали устранять последствия еще ночью. К утру улицы расчистили, а выбитые оконные проёмы в жилых домах начали закрывать.
В результате атаки пострадали два человека. Им оказывают необходимую медицинскую помощь.
Дрон попал в многоэтажку в Хмельницком
Хмельницкая область с ночи находилась под атакой российских беспилотников. В регионе работали силы противовоздушной обороны, сообщалось о сбитых воздушных целях.
В областном центре российский дрон попал в многоэтажный жилой дом.
На место направили спасателей и другие необходимые службы. По предварительной информации, в результате попадания люди не пострадали.
Подробные последствия атаки выясняются.
В Ровенской области повреждена инфраструктура
Воздушная тревога в Ровенской области длилась всю ночь и продолжилась утром 24 сентября. В регионе действовали силы противовоздушной обороны.
Во время утренней атаки взрывы слышали в Ровно. Перед этим Воздушные силы сообщали о движении российских ударных дронов по территории области.
В результате атаки зафиксированы повреждения инфраструктуры. По предварительным данным, люди не пострадали.
Власти предупредили, что опасность могут представлять обломки сбитых воздушных целей, и призвали жителей оставаться в безопасных местах до отбоя тревоги.
Обстрел Никопольского района
Российские войска ночью атаковали Никопольский район Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.
Под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Покровская общины.
В результате атак повреждены многоквартирный жилой дом и автомобиль.
Ранение получил 39-летний мужчина. Его состояние позволяет лечиться амбулаторно.
Работа ПВО и непогода в Черкасской области
В Черкасской области с утра 23 сентября силы ПВО сбили восемь российских беспилотников.
По данным областных властей, обращений о пострадавших или повреждении имущества в результате атаки не поступало.
В то же время утром 24 сентября вся область снова находилась под воздушной тревогой.
Отдельной проблемой стала непогода. Из-за ухудшения погодных условий без электричества остались 30 населенных пунктов в Черкасском и Золотоношском районах, половина из них — частично. Аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
Атака на Волынь
Ночью и утром 24 сентября Волынская область тоже подверглась российской атаке. В регионе зафиксировали два ударных дрона типа Shahed.
Обе воздушные цели удалось уничтожить. Один дрон сбила тактическая авиация, еще один — мобильные огневые группы ПВО.
По предварительным данным Волынской ОВА, в результате атаки никто не пострадал. Повреждений инфраструктуры в области тоже не зафиксировано.
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На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.