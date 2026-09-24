Силы обороны Украины 23 сентября и в ночь на 24 сентября нанесли удары по месту хранения, подготовки и запуска ударных БпЛА, российским радиолокационным станциям 35Н6 Каста и П-18, а также по складу горюче-смазочных материалов оккупантов.

О результатах ударов сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Атака на объекты РФ: что известно

Одной из целей стало место хранения, подготовки и запуска российских ударных беспилотников в районе Донецка.

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В Генштабе подчеркнули, что удары по таким объектам — одно из приоритетных направлений боевой работы Сил обороны Украины.

Таким образом украинские военные пытаются поражать не только сами беспилотники во время атак, но и инфраструктуру, которую российские подразделения используют для их хранения, подготовки и запуска.

Еще две цели были связаны с работой российской системы противовоздушной обороны.

В районе Чехограда (ранее Новогродковки) Запорожской области была поражена радиолокационная станция 35Н6 Каста.

Это российская мобильная РЛС кругового обзора, предназначенная для обнаружения воздушных целей, в частности тех, что движутся на предельно малых высотах. Станция также передает полученные данные системам ПВО.

В районе Якимовки Запорожской области Силы обороны поразили еще одну российскую радиолокационную станцию — П-18.

П-18 — это мобильная РЛС дальнего обнаружения метрового диапазона, разработанная еще в советские времена. Она позволяет обнаруживать воздушные цели, определять их азимут и дальность и передавать эти данные другим подразделениям.

Российская армия использует такие станции, в частности, в качестве средства раннего предупреждения для противовоздушной обороны.

Еще один удар пришелся на объект обеспечения российских войск.

По информации Генштаба, в районе Великой Белозерки Запорожской области был поражен склад горюче-смазочных материалов оккупантов.

В Генеральном штабе подчеркнули, что боевые действия по ключевым военным целям российской армии продолжаются.