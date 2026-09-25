Два НПЗ, завод Искра и две РЛС: Зеленский сообщил о новых ударах по РФ
В ночь на 25 сентября украинские силы поразили два нефтеперерабатывающих завода в России, оборонное предприятие в Ульяновске и две радиолокационные станции в Ростовском регионе.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Украина поразила два НПЗ и завод Искра в России
По словам Зеленского, в результате украинских дальнобойных ударов поражен НПЗ в Перми и Новошахтинске.
Также президент сообщил о попадании по оборонному предприятию Завод Искра в Ульяновске.
Кроме того, в Ростовском регионе были поражены две российские радиолокационные станции.
– Отвечаем России на ее жестокие удары против жизни, – прокомментировал эти удары Владимир Зеленский.
Он поблагодарил привлеченные подразделения за точность и системную работу по уменьшению военного потенциала России.
Напомним, 23 сентября в российской Уфе на фоне атаки БпЛА раздались взрывы, после чего дым был замечен в районе Уфимского НПЗ. Власти Башкортостана тогда официально не подтверждали удар по предприятию.