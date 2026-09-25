В ночь на 25 сентября украинские силы поразили два нефтеперерабатывающих завода в России, оборонное предприятие в Ульяновске и две радиолокационные станции в Ростовском регионе.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Украина поразила два НПЗ и завод Искра в России

По словам Зеленского, в результате украинских дальнобойных ударов поражен НПЗ в Перми и Новошахтинске.

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Также президент сообщил о попадании по оборонному предприятию Завод Искра в Ульяновске.

Кроме того, в Ростовском регионе были поражены две российские радиолокационные станции.

– Отвечаем России на ее жестокие удары против жизни, – прокомментировал эти удары Владимир Зеленский.

Он поблагодарил привлеченные подразделения за точность и системную работу по уменьшению военного потенциала России.

Напомним, 23 сентября в российской Уфе на фоне атаки БпЛА раздались взрывы, после чего дым был замечен в районе Уфимского НПЗ. Власти Башкортостана тогда официально не подтверждали удар по предприятию.

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