Российские войска ночью и утром 25 сентября продолжили атаку на Украину.

В Киеве в результате ударов беспилотников погиб 14-летний парень, еще 14 человек, среди которых девятилетний мальчик, пострадали. В Одессе российская атака унесла жизнь одного человека, еще один человек получил ранение.

Среди других событий утра — договоренность Украины о новом пакете ракет для систем Patriot и заявление Южной Кореи о передаче Киевом двух северокорейских военнопленных.

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Об этих и других событиях ночи и утра 25 сентября — читайте в дайджесте.

Атака на Киев

В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Последствия зафиксировали в Соломенском, Печерском, Подольском и Шевченковском районах.

В Соломенском районе сначала сообщили о падении БпЛА на нежилое здание. Позже стало известно, что БпЛА попал в 25-этажный жилой дом на уровне четвертого этажа. Еще в одном месте загорелось на открытой территории возле нежилого здания.

В Печерском районе российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом на уровне 7–10 этажей. В Подольском районе БпЛА попал в нежилое здание, а в Шевченковском — в пятиэтажное нежилое сооружение.

В результате нападения погиб 14-летний парень. Еще 17 человек пострадали. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц, среди них один 9-летний ребенок.

Экстренные службы продолжают работать на местах попаданий, окончательные последствия атаки уточняются.

Удар по Одессе

Одессу с ночи неоднократно атаковали российские беспилотники. В городе шесть раз объявляли воздушную тревогу, однако основные последствия зафиксировали уже после утренних ударов.

Российские войска нанесли серию ударов по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора. Повреждены частные жилые дома и инфраструктура.

В результате атаки один человек погиб. Еще одного мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.

На местах ударов работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий.

Дрон попал в железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области

Утром российские войска атаковали Полтавскую область ударными беспилотниками.

В Полтавском районе один из БпЛА попал в объект железнодорожной инфраструктуры. По предварительным данным, люди не пострадали.

Последствия зафиксировали и в жилом секторе. В одном из частных домов повреждены забор, входная дверь, шифер и стекло.

Еще три российских БпЛА обнаружили в трех местах в Полтавском районе. Два из них были с боевыми частями. Все необходимые службы работают на местах, сообщений о пострадавших не поступало.

В Лубенском районе на открытой местности упал еще один вражеский беспилотник с боевой частью. Территорию осматривают саперы. По предварительным данным, пострадавших нет.

Атака на Киевскую область

Ночью российские войска атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. Последствия зафиксировали в Бучанском, Броварском, Бориспольском и Обуховском районах.

В Бучанском районе поврежден частный дом. Там пострадала 80-летняя женщина.

В Броварском районе повреждено складское помещение. В Бориспольском районе удар пришелся на производственное помещение, возник пожар. Спасатели потушили возгорание.

В Обуховском районе повреждены три частных дома и четыре транспортных средства.

Всего в Киевской области в результате атаки повреждено девять объектов. На местах работают спасатели и правоохранители.

Атака на Хмельницкую область Ночью и утром 25 сентября российские войска атаковали Хмельницкую область с помощью дронов. В регионе действовали силы противовоздушной обороны. По словам главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, по состоянию на 11:00 силы ПВО сбили или подавили семь российских дронов. В Шепетовском районе в результате атаки повреждены фасад и окна жилого дома. Информации о погибших или пострадавших не поступало. По состоянию на 11:50 воздушная тревога в Хмельницкой области продолжалась.

В Житомирской области атаковали транспортную инфраструктуру

В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Житомирскую область.

Под ударами оказались объекты транспортной инфраструктуры. На местах попаданий возникли пожары, которые спасатели локализовали.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Информация о масштабах повреждений транспортной инфраструктуры уточняется.

В Запорожье повреждены два медучреждения

Утром 25 сентября российские войска атаковали Запорожье. В результате ударов повреждены два медицинских учреждения.

В одном из них после попадания возник пожар. Из здания эвакуировали пятерых человек. Один мужчина получил легкие травмы, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Позже стало известно о повреждении второго медицинского учреждения. Там повреждены помещения, машины скорой помощи и гражданские автомобили. На этом месте люди не пострадали.

На местах ударов продолжают работать соответствующие службы.

Обстрелы Днепропетровской области

Российские войска более десяти раз атаковали два района Днепропетровской области с помощью дронов.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская общины. В результате атак повреждены магазины.

Ранение получила 66-летняя женщина. Ее будут лечить амбулаторно.

В Кривом Роге в результате российской атаки повреждена инфраструктура.

Украина договорилась о новом пакете ракет для Patriot

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина достигла договоренности о новом пакете ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

С какой именно страной договорились о поставках, президент не уточнил.

Зеленский также сообщил о подписании соглашения о безопасности с Австралией и Drone Deal с Финляндией. По его словам, во время мероприятий в рамках Генеральной ассамблеи ООН украинская делегация провела около 20 встреч с лидерами других стран.

Сеул заявил о нарушении договоренности с Киевом

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что Украина нарушила соглашение о конфиденциальности, обнародовав информацию о передаче двух северокорейских военнопленных в Южную Корею.

По словам южнокорейского президента, стороны предварительно договорились не разглашать информацию из-за возможных рисков для дипломатии, национальной безопасности, самих военнопленных и их семей в КНДР.

В Офисе президента Украины заявили, что Киев обнародовал лишь факт передачи военных, не раскрывая подробностей процесса.

В то же время представитель администрации президента Южной Кореи сообщил, что Сеул заранее знал о намерении Зеленского упомянуть о передаче пленных, однако не знал, в какой именно форме эта информация будет обнародована.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 675-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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