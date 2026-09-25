События на утро 25 сентября: погибший ребенок в Киеве и договоренность о ракетах к Patriot
Российские войска ночью и утром 25 сентября продолжили атаку на Украину.
В Киеве в результате ударов беспилотников погиб 14-летний парень, еще 14 человек, среди которых девятилетний мальчик, пострадали. В Одессе российская атака унесла жизнь одного человека, еще один человек получил ранение.
Среди других событий утра — договоренность Украины о новом пакете ракет для систем Patriot и заявление Южной Кореи о передаче Киевом двух северокорейских военнопленных.
Об этих и других событиях ночи и утра 25 сентября — читайте в дайджесте.
- Атака на Киев
- Удар по Одессе
- Дрон попал в железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области
- Атака на Киевскую область
- Атака на Хмельницкую область
- В Житомирской области атаковали транспортную инфраструктуру
- В Запорожье повреждены два медучреждения
- Обстрелы Днепропетровской области
- Украина договорилась о новом пакете ракет для Patriot
- Сеул заявил о нарушении договоренности с Киевом
Атака на Киев
В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Киев ударными беспилотниками. Последствия зафиксировали в Соломенском, Печерском, Подольском и Шевченковском районах.
В Соломенском районе сначала сообщили о падении БпЛА на нежилое здание. Позже стало известно, что БпЛА попал в 25-этажный жилой дом на уровне четвертого этажа. Еще в одном месте загорелось на открытой территории возле нежилого здания.
В Печерском районе российский беспилотник попал в многоэтажный жилой дом на уровне 7–10 этажей. В Подольском районе БпЛА попал в нежилое здание, а в Шевченковском — в пятиэтажное нежилое сооружение.
В результате нападения погиб 14-летний парень. Еще 17 человек пострадали. Восемь раненых находятся в стационарах городских больниц, среди них один 9-летний ребенок.
Экстренные службы продолжают работать на местах попаданий, окончательные последствия атаки уточняются.
Удар по Одессе
Одессу с ночи неоднократно атаковали российские беспилотники. В городе шесть раз объявляли воздушную тревогу, однако основные последствия зафиксировали уже после утренних ударов.
Российские войска нанесли серию ударов по жилому сектору и логистическим помещениям почтового оператора. Повреждены частные жилые дома и инфраструктура.
В результате атаки один человек погиб. Еще одного мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести.
На местах ударов работают оперативные службы, продолжается ликвидация последствий.
Дрон попал в железнодорожную инфраструктуру в Полтавской области
Утром российские войска атаковали Полтавскую область ударными беспилотниками.
В Полтавском районе один из БпЛА попал в объект железнодорожной инфраструктуры. По предварительным данным, люди не пострадали.
Последствия зафиксировали и в жилом секторе. В одном из частных домов повреждены забор, входная дверь, шифер и стекло.
Еще три российских БпЛА обнаружили в трех местах в Полтавском районе. Два из них были с боевыми частями. Все необходимые службы работают на местах, сообщений о пострадавших не поступало.
В Лубенском районе на открытой местности упал еще один вражеский беспилотник с боевой частью. Территорию осматривают саперы. По предварительным данным, пострадавших нет.
Атака на Киевскую область
Ночью российские войска атаковали Киевскую область с помощью беспилотников. Последствия зафиксировали в Бучанском, Броварском, Бориспольском и Обуховском районах.
В Бучанском районе поврежден частный дом. Там пострадала 80-летняя женщина.
В Броварском районе повреждено складское помещение. В Бориспольском районе удар пришелся на производственное помещение, возник пожар. Спасатели потушили возгорание.
В Обуховском районе повреждены три частных дома и четыре транспортных средства.
Всего в Киевской области в результате атаки повреждено девять объектов. На местах работают спасатели и правоохранители.
Атака на Хмельницкую область
Ночью и утром 25 сентября российские войска атаковали Хмельницкую область с помощью дронов. В регионе действовали силы противовоздушной обороны.
По словам главы Хмельницкой ОВА Сергея Тюрина, по состоянию на 11:00 силы ПВО сбили или подавили семь российских дронов.
В Шепетовском районе в результате атаки повреждены фасад и окна жилого дома.
Информации о погибших или пострадавших не поступало.
По состоянию на 11:50 воздушная тревога в Хмельницкой области продолжалась.
В Житомирской области атаковали транспортную инфраструктуру
В ночь на 25 сентября российские войска атаковали Житомирскую область.
Под ударами оказались объекты транспортной инфраструктуры. На местах попаданий возникли пожары, которые спасатели локализовали.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
Информация о масштабах повреждений транспортной инфраструктуры уточняется.
В Запорожье повреждены два медучреждения
Утром 25 сентября российские войска атаковали Запорожье. В результате ударов повреждены два медицинских учреждения.
В одном из них после попадания возник пожар. Из здания эвакуировали пятерых человек. Один мужчина получил легкие травмы, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.
Позже стало известно о повреждении второго медицинского учреждения. Там повреждены помещения, машины скорой помощи и гражданские автомобили. На этом месте люди не пострадали.
На местах ударов продолжают работать соответствующие службы.
Обстрелы Днепропетровской области
Российские войска более десяти раз атаковали два района Днепропетровской области с помощью дронов.
В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская общины. В результате атак повреждены магазины.
Ранение получила 66-летняя женщина. Ее будут лечить амбулаторно.
В Кривом Роге в результате российской атаки повреждена инфраструктура.
Украина договорилась о новом пакете ракет для Patriot
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина достигла договоренности о новом пакете ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.
С какой именно страной договорились о поставках, президент не уточнил.
Зеленский также сообщил о подписании соглашения о безопасности с Австралией и Drone Deal с Финляндией. По его словам, во время мероприятий в рамках Генеральной ассамблеи ООН украинская делегация провела около 20 встреч с лидерами других стран.
Сеул заявил о нарушении договоренности с Киевом
Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен заявил, что Украина нарушила соглашение о конфиденциальности, обнародовав информацию о передаче двух северокорейских военнопленных в Южную Корею.
По словам южнокорейского президента, стороны предварительно договорились не разглашать информацию из-за возможных рисков для дипломатии, национальной безопасности, самих военнопленных и их семей в КНДР.
В Офисе президента Украины заявили, что Киев обнародовал лишь факт передачи военных, не раскрывая подробностей процесса.
В то же время представитель администрации президента Южной Кореи сообщил, что Сеул заранее знал о намерении Зеленского упомянуть о передаче пленных, однако не знал, в какой именно форме эта информация будет обнародована.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 675-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.