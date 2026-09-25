Кабинет министров назначил Юрия Конюшенко первым заместителем главы Государственной налоговой службы и временно возложил на него исполнение обязанностей руководителя ведомства.

Об этом 25 сентября сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Юрий Конюшенко назначен и. о. руководителя ГНС

— Сегодня Правительство назначило Юрия Конюшенко первым заместителем руководителя Государственной налоговой службы и временно возложило на него исполнение обязанностей руководителя ГНС, – отметил премьер-министр.

До назначения Конюшенко возглавлял департамент обеспечения координационно-мониторинговой работы Министерства финансов Украины.

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Глава правительства отметил, что перед новым исполняющим обязанности руководителя ГНС поставлены конкретные задачи:

обеспечение слаженной бесперебойной работы ГНС;

выполнение планов поступлений в государственный бюджет;

совершенствование и упрощение администрирования налогов;

улучшение взаимодействия с бизнесом и открытый диалог с плательщиками.

Юрий Конюшенко начал работу в Секретариате Кабмина с 2015 года. Там он работал заместителем начальника Управления по вопросам бюджетно-налоговой и таможенной политики – заведующим отделом по вопросам налоговой и таможенной политики.

В 2020 году он перешел в Министерство финансов, где стал директором Департамента обеспечения координационно-мониторинговой работы.

Напомним, 14 сентября 2026 года Кабинет министров прекратил полномочия исполняющей обязанности главы ГНС Леси Карнаух. Это произошло на фоне громкого расследования антикоррупционных органов по делу Карфаген.

Карнаух исполняла обязанности главы ГНС с июня 2025 года. До этого она была первым заместителем главы службы.

23 июня 2025 года, после назначения тогдашнего главы ГНС Руслана Кравченко генеральным прокурором Украины, Кабмин возложил исполнение обязанностей руководителя налоговой службы на Карнаух. На тот момент она была его первым заместителем.

Фото: Министерство финансов

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