Президент Владимир Зеленский ожидает от США результатов разговора Дональда Трампа с Си Цзиньпинем о влиянии на кремлевского диктатора Владимира Путина.

Зеленский об ожидании влияния на Путина после встречи Трампа и Си

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что на данный момент не получил от американской стороны результата разговора президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином о возможном влиянии на Владимира Путина для завершения войны.

– Встреча Трампа и Си состоялась. Перед этой встречей у меня была встреча в Нью-Йорке с президентом США. Безусловно, я поднимал этот вопрос и просил лично президента Трампа поднять этот вопрос и сделать все, чтобы лидер Китая повлиял на Путина относительно завершения войны. Фидбек я еще не получал от американской команды, рассчитываю, что получу результат этой части их беседы, — сказал Зеленский журналистам.

Напомним, что 23–25 сентября Си Цзиньпин находится в США с государственным визитом по приглашению Дональда Трампа.

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Известно, что во время переговоров в Белом доме Трамп и Си Цзиньпин обсудили ситуацию в Украине и ряд других международных вопросов.

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