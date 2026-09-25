РФ усилила удары по украинским дата-центрам и телекоммуникационным объектам, из-за чего в Киеве возникли перебои с доступом к интернету. Это вызывает обеспокоенность, что Москва пытается нанести удар по цифровой экономике Украины.

Об этом пишет Financial Times.

Россия усилила удары по дата-центрам

Украинский оператор телекоммуникационной инфраструктуры Datagroup сообщил, что в пятницу, 25 сентября, один из его объектов был поражен ударным беспилотником. В результате атаки погибли четыре человека.

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По данным Министерства цифровой трансформации Украины, после ударов в среду и четверг около 100 тыс. домохозяйств в Киеве и прилегающем регионе временно остались без доступа к интернету.

— Россия атаковала крупные украинские дата-центры, пытаясь помешать потоку информации, — написал министр иностранных дел Андрей Сибига в X.

Украинские чиновники и представители бизнеса предупредили, что Россия может пытаться спровоцировать более масштабные перебои, которые потенциально могут угрожать цифровой инфраструктуре, обеспечивающей работу банков, сервисов онлайн-платежей, предприятий, государственных услуг и военной сферы.

По данным украинских чиновников и пострадавших компаний, российские удары попали по интернет-провайдерам Pavutyna, Etherlink, Crazy Network и Utels, а также хостинговым компаниям Cityhost и MiroHost.

Utels сообщила в Telegram, что в результате российского удара пострадал дата-центр в столице, где размещалось основное сетевое оборудование Utels.

Россия наносила удары по коммуникационной инфраструктуре Украины на протяжении всей войны, но украинские чиновники и представители бизнеса заявили Financial Times, что последние атаки свидетельствуют о целенаправленной эскалации.

В пятницу Министерство обороны России признало, что нанесло удар по офисам Datagroup, заявив, что компания обрабатывала и передавала “разведывательные данные в интересах Вооруженных сил Украины”.

В Datagroup сообщили, что продолжают работать “с резервных площадок… несмотря на повреждение дата-центра”.

В результате российских ракетных и дроновых атак на Киев в среду погибли два человека, еще 43 получили ранения, сообщила местная власть.

Российские удары в четверг повредили железнодорожную инфраструктуру, а также жилые и коммерческие здания.

Зеленский неоднократно призывал союзников усилить военную помощь, чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины.

Он приветствовал обещание Дональда Трампа предоставить Украине лицензию на производство ракет-перехватчиков для Patriot, однако впоследствии президент США заявил, что еще раз обдумывает это решение.

В пятницу Зеленский заявил, что Трамп сказал ему в Нью-Йорке в начале этой недели:

— Я принял окончательное решение, Украина получит лицензии на производство ракет Patriot.

Атаки РФ нарушили работу систем связи и мобильных оповещений

Сибига заявил, что удары также нарушили доступ к мобильным оповещениям о российских атаках, лишив многие тысячи людей важного средства безопасности.

— Оперативные оповещения об угрозе ракет и дронов имеют чрезвычайно важное значение — они спасают жизни. Это критически важная гражданская инфраструктура, которая обеспечивает людям доступ к информации, способной спасти жизнь. Это не военная цель. Она необходима для обеспечения нормального функционирования повседневной жизни, — сказал Сибига.

Государственная комиссия Украины по вопросам связи предупредила о “временных перебоях в работе сетей и доступе к телекоммуникационным услугам”.

Аварийные бригады восстановили часть поврежденной инфраструктуры и сетей, постепенно возвращая работу сервисов.

Однако атаки на дата-центры могут вызвать значительно более масштабные последствия, чем удары по отдельным коммуникационным сетям.

Эти объекты обеспечивают вычислительную мощность и хранение данных для веб-сайтов, корпоративных систем и широкого спектра онлайн-сервисов. Поэтому повреждение одного объекта может одновременно повлиять на большое количество клиентов.

В последние годы правительство и экономика Украины стали в значительной степени зависеть от цифровых сервисов. Банковская система, платежи, торговля и государственные функции опираются на взаимосвязанные телекоммуникационные сети и инфраструктуру хранения и обработки данных.

Последние атаки повышают риск того, что Россия может реализовывать более широкую стратегию по выводу из строя этой инфраструктуры в рамках воздушной кампании, которая неоднократно была направлена на энергетическую систему Украины.

— Поскольку Россия не достигает своих целей на поле боя, она ищет новые способы дестабилизировать жизнь в Украине и терроризировать гражданское население, — сказал Сибига.

Он призвал усилить санкционное давление на Москву и предоставить его государству, пострадавшему от войны, больше ракет-перехватчиков.

— Эти атаки не должны стать новой нормой, — подчеркнул глава МИД.

Масштаб нанесенного ущерба остается неясным. Украинские власти не предоставили полной оценки поврежденной инфраструктуры.

Пожар на станции Starlink в Польше

Инцидент в Польше в среду также, похоже, был частью кампании Москвы, направленной на ограничение доступа Украины к интернету.

Вблизи Варшавы произошел пожар на наземной станции Starlink, которой управляет государственная телекоммуникационная группа Exatel. Объект обеспечивает работу спутниковых интернет-сервисов в Европе и Украине.

Министр цифровых вопросов Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что власти расследуют пожар как “попытку нарушить работу жизненно важной станции, которая имеет решающее значение для безопасности и непрерывности интернет-услуг в Украине”.

— Это элемент гибридной войны и диверсионной войны, — сказал он, добавив, что “многие признаки указывают на то, что такие действия соответствуют российской доктрине атаки, хотя сегодня нельзя утверждать это с уверенностью”.

Польские СМИ процитировали премьер-министра Дональда Туска, который заявил, что ему “не нравится без 100-процентной уверенности определять, что является диверсией, а что несчастным случаем”, но “это выглядит плохо”.

Российское правительство не комментировало инцидент в Польше.

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