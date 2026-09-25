Виктория Тарасова, редактор ленты новостей
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Потери врага на 25 сентября: ВСУ уничтожили 1 590 оккупантов и более 1 200 БпЛА
Потери врага на 25 сентября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.
По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 590 российских оккупантов.
Общие потери личного состава армии РФ на 1 675-е сутки полномасштабной войны превысили 1,525 млн.
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Потери РФ на 25 сентября 2026 года
- личного состава — около 1 525 570 (+1 590) человек;
- танков — 12 369 (+2) шт.;
- боевых бронированных машин — 25 415 (+13) шт.;
- артиллерийских систем — 50 275 (+35) шт.;
- РСЗО — 2 157 (+3) шт.;
- средств ПВО — 1 669 (+0) шт.;
- самолетов — 443 (+0) шт.;
- вертолетов — 356 (+0) шт.;
- наземных робототехнических комплексов – 2 736 (+9) шт.;
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 532 575 (+1 223) шт.;
- крылатых ракет – 5 118 (+7) шт.;
- кораблей/катеров – 35 (+0) шт.;
- подводных лодок – 2 (+0) шт.;
- автомобильной техники и автоцистерн – 153 152 (+370) шт.;
- специальной техники – 4 741 (+1) шт.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1 675-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Источник: Генштаб ВСУ
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