Потери врага на 25 сентября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

По последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки уничтожили 1 590 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 675-е сутки полномасштабной войны превысили 1,525 млн.

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Потери РФ на 25 сентября 2026 года

  • личного состава — около 1 525 570 (+1 590) человек;
  • танков — 12 369 (+2) шт.;
  • боевых бронированных машин — 25 415 (+13) шт.;
  • артиллерийских систем — 50 275 (+35) шт.;
  • РСЗО — 2 157 (+3) шт.;
  • средств ПВО — 1 669 (+0) шт.;
  • самолетов — 443 (+0) шт.;
  • вертолетов — 356 (+0) шт.;
  • наземных робототехнических комплексов – 2 736 (+9) шт.;
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 532 575 (+1 223) шт.;
  • крылатых ракет – 5 118 (+7) шт.;
  • кораблей/катеров – 35 (+0) шт.;
  • подводных лодок – 2 (+0) шт.;
  • автомобильной техники и автоцистерн – 153 152 (+370) шт.;
  • специальной техники – 4 741 (+1) шт.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 675-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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