Графики отключения света 27 сентября: прогноз Укрэнерго на завтра
В воскресенье, 27 сентября, в Украине не будут введены меры по ограничению поставок электроэнергии.
Об этом сообщает Укрэнерго.
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— Завтра, в воскресенье, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.
В Укрэнерго советуют перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 16:00.
Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что украинские спецслужбы получили два документа, в которых содержатся детальные планы ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины в зимний период.
По словам министра, это два объемных документа с детальными таблицами и расчетами.
Российская сторона определила в них не только конкретные объекты, которые планируется атаковать, но и количество вооружения, необходимого для их поражения.
Украина передала эти материалы международным партнерам.
Шмыгаль объяснил, что в российских документах энергетическая инфраструктура рассматривается в широком понимании.
Среди потенциальных целей указаны объекты генерации электроэнергии, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения.