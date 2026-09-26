В воскресенье, 27 сентября, в Украине не будут введены меры по ограничению поставок электроэнергии.

Об этом сообщает Укрэнерго.

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— Завтра, в воскресенье, применение мер ограничения не планируется, — говорится в сообщении.

В Укрэнерго советуют перенести использование мощных электроприборов на дневные часы – с 10:00 до 16:00.

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Напомним, министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что украинские спецслужбы получили два документа, в которых содержатся детальные планы ударов РФ по энергетической инфраструктуре Украины в зимний период.

По словам министра, это два объемных документа с детальными таблицами и расчетами.

Российская сторона определила в них не только конкретные объекты, которые планируется атаковать, но и количество вооружения, необходимого для их поражения.

Украина передала эти материалы международным партнерам.

Шмыгаль объяснил, что в российских документах энергетическая инфраструктура рассматривается в широком понимании.

Среди потенциальных целей указаны объекты генерации электроэнергии, тепло- и водоснабжения, а также водоотведения.

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