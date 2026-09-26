Силы обороны поразили Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ — Генштаб
- В ночь на 26 сентября Силы обороны Украины поразили нефтеперерабатывающий завод Ильский НПЗ в Краснодарском крае РФ, на объекте возник пожар.
- Предприятие мощностью 6,6 млн тонн нефти в год обеспечивало горюче-смазочными материалами российские войска.
В ночь на 26 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли успешный удар по нефтеперерабатывающему заводу Ильский, расположенному в Краснодарском краю Российской Федерации. На территории стратегического предприятия зафиксирован пожар.
Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
Поражение НПЗ Ильский в России: какие последствия
Ильский НПЗ является одним из ключевых объектов перерабатывающей промышленности юга РФ. Общая мощность переработки предприятия составляет около 6,6 млн тонн нефти в год.
Завод осуществляет полный цикл работы с углеводородным сырьем:
- прием, хранение и глубокую переработку нефти;
производство и отгрузка широкого спектра нефтепродуктов.
Готовая продукция предприятия используется, в частности, для обеспечения горюче-смазочными материалами подразделений Вооруженных сил РФ.
В Генеральном штабе ВСУ отметили, что систематическое поражение подобных объектов на территории страны-агрессорки является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.
Операция направлена на последовательное понижение военно-экономического потенциала Российской Федерации и лишения оккупационных войск ресурсов для ведения войны против Украины.