В ночь на 26 сентября подразделения Сил обороны Украины нанесли успешный удар по нефтеперерабатывающему заводу Ильский, расположенному в Краснодарском краю Российской Федерации. На территории стратегического предприятия зафиксирован пожар.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Поражение НПЗ Ильский в России: какие последствия

Ильский НПЗ является одним из ключевых объектов перерабатывающей промышленности юга РФ. Общая мощность переработки предприятия составляет около 6,6 млн тонн нефти в год.

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Завод осуществляет полный цикл работы с углеводородным сырьем:

прием, хранение и глубокую переработку нефти;

производство и отгрузка широкого спектра нефтепродуктов.

Готовая продукция предприятия используется, в частности, для обеспечения горюче-смазочными материалами подразделений Вооруженных сил РФ.

В Генеральном штабе ВСУ отметили, что систематическое поражение подобных объектов на территории страны-агрессорки является реализацией Украиной своего неотъемлемого права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

Операция направлена ​​на последовательное понижение военно-экономического потенциала Российской Федерации и лишения оккупационных войск ресурсов для ведения войны против Украины.

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