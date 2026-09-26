В Украине следующие 10 дней ожидается погода с комфортными температурами в пределах 15-20 градусов, которые являются нормой для сентября. Однако иногда будут порывы ветра, которые своей скоростью будут создавать определенный дискомфорт.

Также в ближайшее время существенных осадков не прогнозируется. Только на юге время от времени будут идти небольшие дожди из-за циклонических активностей над Черным морем.

Более подробно о прогнозе на следующие 10 дней — Фактам ICTV рассказала синоптик Укргидрометцентра Оксана Скляр.

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Прогноз погоды на выходные

В субботу, 26 сентября, в Украине будет переменная облачность, существенных осадков не прогнозируется. На юго-западе страны ночью и утром местами ожидается туман, преобладающий юго-западный ветер, 5-10 м/с.

Температура ночью будет 4-9° тепла, днем ​​16-21°, в Карпатах ночью 0-5° тепла, днем ​​8-13°.

— По погоде на эти выходные, 26-27 сентября, в большинстве областей, которые будут находиться в поле повышенного атмосферного давления, существенных осадков не ожидается, — говорит синоптик.

В воскресенье, 27 сентября, также будет облачно, в восточных, днем ​​и в Днепропетровской областях ожидается дождь. На остальной территории без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью ожидается 4-9 градусов тепла, на юге и юго-востоке страны до 13 градусов, в Карпатах 0-5 градусов тепла. Днем температура воздуха будет в пределах 16-21°.

Погода в Украине с 28 по 30 сентября

В понедельник, 28 сентября, прогнозируется переменная облачность. В южной части пройдут умеренные, ночью в Харьковской и Днепропетровской области небольшие дожди. На остальной территории без существенных осадков.

На западе страны ночью и утром местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на востоке и юго-востоке страны днем ​​местами порывы ветра достигнут 15-20 м/с.

Температура ночью в западных, большинстве северных и Винницких областях будет 4-9° тепла, на остальной территории 8-13°, днем ​​16-21°. В Карпатах ночью ожидается 0-5° тепла, днем будет 10-15°.

Во вторник, 29 сентября, также будет облачно, в южной части, днем ​​и в большинстве центральных областей прогнозируются дожди, на остальной территории без осадков.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, на юге и востоке страны местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 6-11°, на юге и юго-востоке страны будет до 15°, днем ​​14-19°, в Карпатах ночью ожидается 2-7 ° тепла, днем ​​7-12°.

В среду, 30 сентября, также будет переменно облачно, при этом в южной части ожидаются дожди. Будет преобладать северо-восточный ветер, 7-12 м/с.

Температура ночью ожидается в пределах 6-11 °, на юге страны до 15°, днем ​​16-21°. В Карпатах ночью будет 2-7° тепла, днем ​​7-12°.

Консультативный прогноз на 1-4 октября

В начале октября осадков не прогнозируется. Температура ночью 4-11°, на юге страны до 15°, днем ​​15-23°.

– Относительно консультативного прогноза – мы рассчитываем на погоду без осадков, температура ночью у нас будет 4-11 градусов, а на юге страны — до 15. Днем мы рассчитываем на комфортные 15-23 градуса, – говорит синоптик.

Таким образом, погода в течение следующих 10 дней будет комфортной, сильных осадков не прогнозируется.

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