Потери РФ на 26 сентября 2026 года — сводка Генштаба ВСУ.

Согласно последним данным, Вооруженные Силы Украины за сутки ликвидировали 1 710 российских оккупантов.

Общие потери личного состава армии РФ на 1 676-е сутки полномасштабной войны превысили 1,710 млн.

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Потери РФ на 26 сентября 2026 года

  • личного состава / personnel – около 1 527 280 (+1 710) человек / persons
  • танков/tanks – 12 376 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин / troop-carrying AFVs — 25435 (+20) ед.
  • артиллерийских систем / artillery systems – 50371 (+96) ед.
  • РСЗО / MLRS – 2 160 (+3) ед.
  • средства ПВО / anti-aircraft systems — 1673 (+4) ед.
  • самолетов/aircraft – 443 (+0) ед.
  • вертолетов / helicopters – 356 (+0) ед.
  • наземных робототехнических комплексов / ground robotic systems – 2748 (+12) ед.
  • БПЛА оперативно-тактического уровня / UAV operational-tactical level — 534 020 (+1 445) ед.
  • крылатые ракеты / cruise missiles — 5118 (+0) ед.
  • корабли/катера/warships/boats – 35 (+0) ед.
  • подлодки / submarines – 2 (+0) ед.
  • автомобильная техника и автоцистерны / vehicles and fuel tanks – 153 728 (+576) ед.
  • специальная техника / special equipment – ​​4 749 (+8) ед.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 676-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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Источник: Генштаб ВСУ

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