Украина призывает президента США Дональда Трампа реализовать закон, инициированный покойным сенатором Линдси Грэмом против России и всех, кто поддерживает ее полномасштабную войну финансово. Также Украина просит дополнительные европейские санкции против страны-агрессора.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Санкции против РФ необходимо усилить

Владимир Зеленский отметил необходимость решительного ответа международного сообщества на ежедневную эскалацию со стороны России. Он призвал мировых лидеров ввести новые ограничения и воздерживаться от ослабления существующих санкций против российских олигархов.

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Отдельно президент Украины сосредоточился на необходимости применения новых законодательных рычагов влияния в США для перекрытия финансовых потоков государства-агрессоры.

— Мы просим президента Трампа реализовать закон Линдси Грэмма по России и всем, кто поддерживает ее войну финансово, — подчеркнул он.

Также президент обратился к руководителям ключевых институтов Европейского Союза с призывом синхронизировать и усилить экономическое давление на Москву.

В частности, Украина просит президента Европейского Совета Антониу Кошту и президенту Европейской Комиссии Урсулу фон дер Ляен ввести дополнительные европейские санкционные пакеты.

Зеленский обратился ко всем мировым лидерам с призывом не исключать российских олигархов из существующих санкционных списков.

По его словам, Украина настаивает на дальнейшем ограничении любой торговли с государством-террористкой до полной остановки полномасштабной войны.

Владимир Зеленский подчеркнул, что партнеры не должны забывать о ежедневном обострении ситуации со стороны агрессора.

— Если россияне выбрали для себя наносить удары еще более жестокими, мир должен выбрать для себя более сильные ответы, чтобы война не распространялась дальше. Именно так, совместными ежедневными усилиями должен приближаться мир, — подытожил Зеленский.

Недавно в Белом доме сообщили, что президент США Дональд Трамп подписал закон о санкциях против России, инициатором которого был покойный американский сенатор Линдси Грэм.

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