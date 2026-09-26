Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по применению персональных санкций против лиц, участвовавших в проведении незаконных выборов в Государственную Думу РФ на временно оккупированных территориях Украины.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.

Санкции против причастных к псевдовыборам РФ

Новый санкционный пакет охватывает 44 физических лица, действующих в интересах государства-агрессорки и всячески способствующих оккупации частей Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, Крыма и города Севастополя.

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В санкционный список попали:

лица, избираемые так называемыми депутатами в незаконно созданных местных советах на захваченных территориях;

российская пропагандистка и пособница оккупантов Ирина Куксенкова;

бывший украинский депутат Юрий Онищук, пошедший на сотрудничество с Россией после оккупации Мелитополя;

другие преступники и приспешники кремлевского режима.

В Офисе президента отмечают, что любые фейковые голосования и выданные по их итогам псевдодокументы юридически ничтожные, не имеют никакой силы и грубо нарушают международное право.

Как отметил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, нормы международного гуманитарного права обязывают оккупанта уважать законы захваченной территории, а сама оккупация не дает ни одного суверенитета.

— Наши санкции, а вскоре и санкции партнеров — это надлежащая юридическая оценка всем этим выборам и каждому, кто в них принимал участие, — подчеркнул Власюк.

Как отмечают в Офисе президента, имитация избирательного процесса сопровождалась фальсификациями, принуждением жителей и нарисованными показателями явки. Таким образом, РФ пытается легитимизировать военные преступления и закрепить контроль над захваченными землями.

Проведение псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины осудили и не признали страны Европейского Союза, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Австралия, Канада и Новая Зеландия.

Информацию об украинских ограничениях передадут партнерам для дальнейшей синхронизации санкций в их юрисдикциях.

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