Зеленский подписал указ о санкциях за псевдовыборы РФ на ВОТ: кто в списке
- Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против 44 человек, причастных к проведению незаконных выборов РФ на оккупированных территориях Украины.
- В список ограничений попали коллаборанты, российские пропагандисты и псевдодепутаты, а данные о них будут переданы международным партнерам.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны по применению персональных санкций против лиц, участвовавших в проведении незаконных выборов в Государственную Думу РФ на временно оккупированных территориях Украины.
Об этом сообщается на сайте Офиса президента Украины.
Санкции против причастных к псевдовыборам РФ
Новый санкционный пакет охватывает 44 физических лица, действующих в интересах государства-агрессорки и всячески способствующих оккупации частей Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, Крыма и города Севастополя.
В санкционный список попали:
- лица, избираемые так называемыми депутатами в незаконно созданных местных советах на захваченных территориях;
- российская пропагандистка и пособница оккупантов Ирина Куксенкова;
- бывший украинский депутат Юрий Онищук, пошедший на сотрудничество с Россией после оккупации Мелитополя;
- другие преступники и приспешники кремлевского режима.
В Офисе президента отмечают, что любые фейковые голосования и выданные по их итогам псевдодокументы юридически ничтожные, не имеют никакой силы и грубо нарушают международное право.
Как отметил уполномоченный президента Украины по санкционной политике Владислав Власюк, нормы международного гуманитарного права обязывают оккупанта уважать законы захваченной территории, а сама оккупация не дает ни одного суверенитета.
— Наши санкции, а вскоре и санкции партнеров — это надлежащая юридическая оценка всем этим выборам и каждому, кто в них принимал участие, — подчеркнул Власюк.
Как отмечают в Офисе президента, имитация избирательного процесса сопровождалась фальсификациями, принуждением жителей и нарисованными показателями явки. Таким образом, РФ пытается легитимизировать военные преступления и закрепить контроль над захваченными землями.
Проведение псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины осудили и не признали страны Европейского Союза, Великобритания, Швейцария, Норвегия, Австралия, Канада и Новая Зеландия.
Информацию об украинских ограничениях передадут партнерам для дальнейшей синхронизации санкций в их юрисдикциях.