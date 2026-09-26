Россия сейчас не демонстрирует готовности к прекращению войны этой зимой. Об этом свидетельствуют постоянные отказы главы Кремля Владимира Путина от участия в мирных переговорах.

Об этом заявил в вечернем обращении 26 сентября президент Украины Владимир Зеленский.

Путин ищет повод вести войну – Зеленский

— Постоянно у Путина находится какой-то повод, чтобы не встречаться, чтобы не делать трехсторонний формат, чтобы не говорить, чтобы не заканчивать и не останавливать эти убийства. Годами у него одно и то же, и это чувствуют все наши партнеры. Он ищет поводы вести войну, – отметил Зеленский.

По словам президента, в ближайшие дни и в октябре запланирована активная дипломатическая работа, направленная на усиление давления на агрессора.

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Зеленский добавил, что закон Линдси Грэма и другие международные механизмы принуждения России к миру должны полноценно заработать.

Глава государства заявил, что разведывательные службы разных стран располагают информацией о возможных планах России распространить свою военную активность на другие государства и регионы.

Для совместного противодействия этой угрозе Украина предлагает партнерам формат Drone Deal.

— Многие разведки имеют информацию, что россияне хотят расширить свою войну, свою активность и на другие государства, возможно, другие регионы. И поэтому вместе надо строить защиту, вместе надо защищаться превентивно. И именно поэтому мы говорим с партнерами о больших санкциях, — подчеркнул президент.

Президент отметил, что ответом на такую угрозу должен стать формат Drone Deal. Он предусматривает не просто экспорт украинского вооружения, а более широкое сотрудничество в сфере обороны.

— Это создание совместных систем защиты, распространение того опыта, который есть у реальных защитников, у наших воинов. Это задача модернизировать оборону нашу и тех партнеров, кто сам может оказаться под давлением России или ее союзников, — пояснил он.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский и Путин могут “заключить сделку до суровой зимы”.

25 сентября Владимир Путин заявил, что Москва якобы была готова возобновить переговоры с Украиной после завершения выборов в РФ.

При этом диктатор обвинил Киев в попытке нанести удары по Москве и атаках на избирательные участки.

В тот же день Зеленский сообщил, что США предложили провести трехстороннюю встречу Украины, Соединенных Штатов и России на техническом уровне.

Местом проведения переговоров американская сторона предложила Объединенные Арабские Эмираты.

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