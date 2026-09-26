Украина сейчас перехватывает 55% российских реактивных Шахедов. Уже есть несколько эффективных прототипов украинских перехватчиков, которые применяют в боевых условиях.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 сентября.

Украина перехватывает более половины реактивных БпЛА

По его словам, в сентябре Россия применила более 2 730 реактивных Шахедов, из которых более 1,5 тыс. были сбиты или подавлены.

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— Украинский перехват реактивных Шахедов сейчас 55%. За сентябрь было более 2 730 реактивных Шахедов, более 1,5 тыс. сбито или подавлено. Конечно, к сожалению, значительная часть достигает определенных целей, но мы в Украине шаг за шагом защиту сделаем, сделаем не меньшей, чем уже есть защита от обычных Шахедов: по обычным Шахедам более 90% сбития, — сказал Зеленский.

Президент отметил, что уже существуют несколько эффективных прототипов перехватчиков против российских реактивных дронов. Некоторые команды используют их во время боевых действий.

По словам Зеленского, уже определены перехватчики, которые могут стать основным средством защиты Украины от таких БпЛА. Сейчас масштабируется их производство и изготовление необходимых компонентов.

Зеленский также сообщил о докладах военной разведки относительно российского производства оружия. Речь идет не только о реактивных Шахедах, но и о других технологических средствах.

Украина, по его словам, имеет российские внутренние документы, из которых известно, что именно РФ планирует производить в следующем году, в каких объемах и какое финансирование на это предусмотрено.

— Мы готовим наше противодействие, и по каждому пункту должно быть украинское средство, — подчеркнул президент.

Он добавил, что в следующем году Россия планирует потратить $12 млрд только на производство реактивных дронов и барражирующих боеприпасов.

Ранее Зеленский заявил, что Россия сейчас не демонстрирует готовности завершить войну этой зимой. По его словам, об этом свидетельствуют неоднократные отказы главы Кремля Владимира Путина участвовать в мирных переговорах.

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