Крупный обмен пленными может состояться уже на следующей неделе.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов в комментарии во время вручения Общенациональной премии Золотые руки.

Когда состоится очередной обмен пленными: возможная дата

По словам Кирилла Буданова, новости о следующем обмене пленными могут появиться уже в ближайшие дни.

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– Должен произойти вообще очень скоро, в ближайшее время. Думаю, на этой неделе, – сказал глава Офиса президента в комментарии изданию Новини.Live.

На уточнение журналистки, речь идет именно о следующей неделе, глава Офиса президента ответил: “Надеемся на это”.

Напомним, в среду, 19 августа, Украина и Россия провели обмен пленными. Домой вернулись 103 человека.

До этого, 26 июня, Украина и Россия также провели обмен пленными. Тогда удалось вернуть 160 украинцев в рамках третьего этапа обмена в формате 1 000 на 1 000.

По информации официальных лиц, освобожденные украинцы находились в плену еще с 2022 года. Среди них – военнослужащие ВСУ, Государственной специальной службы транспорта, нацгвардейцы и пограничники.

Украинские воины попали в плен, защищая государство в Мариуполе и на Азовстали, а также на Донецком, Луганском, Харьковском, Запорожском, Киевском, Черниговском и Сумском направлениях.

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