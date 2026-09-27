Президент Владимир Зеленский призвал международных партнеров усилить давление на Россию и не воспринимать ее дипломатические сигналы как свидетельство готовности к деэскалации.

Также он анонсировал новые санкционные пакеты, которые должны заработать уже в октябре.

Зеленский призвал партнеров ответить РФ на удары по Украине давлением

Как сообщил глава нашего государства в вечернем видеообращении, массированные атаки РФ на украинские города демонстрируют желание РФ продолжать войну.

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Зеленский подчеркнул, что если бы Москва действительно готовилась к реальным шагам по деэскалации, о которых она заявляет американским переговорщикам, атак на мирные города Украины не было бы.

По его мнению, Россия использует дипломатические сигналы для отсрочки жестких решений международных партнеров и для того, чтобы выиграть дополнительное время для продолжения войны.

– Если бы Россия действительно готовилась к любым реальным шагам по деэскалации, как она говорит об этом, в частности, американским переговорщикам, этой волны шахедного террора не было бы, – добавил он.

Отдельно президент обратил внимание на санкционно-тарифный закон Линдси Грэма в США. По словам Зеленского, документ уже находится на этапе применения и может существенно повлиять на ситуацию при его полной реализации.

Украина также ожидает принципиальной позиции других партнеров из Группы семи и Группы двадцати и дальнейшего усиления санкционного давления на Россию.

Кроме того, Зеленский сообщил о подготовке новых санкционных пакетов. Они должны касаться финансовых цепей, схем поставок компонентов и оборудования для производства российского оружия, а также конкретных предприятий и лиц, прежде всего причастных к производству баллистических ракет.

Ожидается, что новые ограничения заработают уже в октябре. По словам президента, они должны усилить давление на Москву и создать условия для перехода к реальной дипломатии.

Зеленский напомнил, что только со вчерашнего дня российские войска применили 277 ударных дронов разных типов, из которых 155 были реактивными.

В Киеве под удар попали, в частности, школы, детские сады, жилищная и гражданская инфраструктура.

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