Операция Вивальди и 10660 потерь РФ за неделю: Зеленский рассказал о ситуации на фронте
Украинские военные добились важных результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции Вивальди.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.
Операция Вивальди на Лиманском направлении
По словам Зеленского, украинские военные продолжают выполнять поставленные задачи в рамках операции Вивальди.
Отдельные результаты также имеет группировка войск ДШВ в рамках другой операции активной обороны.
– Продолжается уничтожение оккупанта, поставленные цели достигаются, – заявил президент.
По его словам, в течение недели на всех участках активных боевых действий украинские подразделения обезвредили 10 660 российских военных, убитых и раненых.
Зеленский подчеркнул, что каждая такая потеря российской армии имеет видеоподтверждение.
Наиболее интенсивные боевые действия в настоящее время продолжаются на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Украинские военные также выполняют задачи в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.
По итогам недели президент отдельно отметил воинов 3-го армейского корпуса и 68-й отдельной аэромобильной бригады имени Олексы Довбуша 8-го корпуса ДШВ ВСУ.
Зеленский отметил, что активные действия украинских войск не дают России развернуть более масштабную наступательную активность. Президент добавил, что совместно с главнокомандующим ВСУ определил дальнейшие активные шаги украинских сил.
Напомним, в рамках наступательной операции Вивальди бойцы подразделения ударных НРК NC13 применили тактику, которую в истории войны еще никто не применял.
Военные оснастили наземные дроны-камикадзе двумя гранатометами Bullspike: роботы обстреливали российские позиции, а затем заезжали в укрытие и взрывались, в то время как операторы управляли ими с безопасного расстояния.