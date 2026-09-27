Украинские военные добились важных результатов на Лиманском направлении в Донецкой области в рамках операции Вивальди.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский после доклада главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого.

Операция Вивальди на Лиманском направлении

По словам Зеленского, украинские военные продолжают выполнять поставленные задачи в рамках операции Вивальди.

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Отдельные результаты также имеет группировка войск ДШВ в рамках другой операции активной обороны.

– Продолжается уничтожение оккупанта, поставленные цели достигаются, – заявил президент.

По его словам, в течение недели на всех участках активных боевых действий украинские подразделения обезвредили 10 660 российских военных, убитых и раненых.

Зеленский подчеркнул, что каждая такая потеря российской армии имеет видеоподтверждение.

Наиболее интенсивные боевые действия в настоящее время продолжаются на Покровском, Константиновском и Лиманском направлениях. Украинские военные также выполняют задачи в Запорожской, Харьковской и Сумской областях.

По итогам недели президент отдельно отметил воинов 3-го армейского корпуса и 68-й отдельной аэромобильной бригады имени Олексы Довбуша 8-го корпуса ДШВ ВСУ.

Зеленский отметил, что активные действия украинских войск не дают России развернуть более масштабную наступательную активность. Президент добавил, что совместно с главнокомандующим ВСУ определил дальнейшие активные шаги украинских сил.

Напомним, в рамках наступательной операции Вивальди бойцы подразделения ударных НРК NC13 применили тактику, которую в истории войны еще никто не применял.

Военные оснастили наземные дроны-камикадзе двумя гранатометами Bullspike: роботы обстреливали российские позиции, а затем заезжали в укрытие и взрывались, в то время как операторы управляли ими с безопасного расстояния.

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