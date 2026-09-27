Польша предложила Соединенным Штатам построить на ее территории завод по производству ракет-перехватчиков для систем Patriot.

Польша предложила США построить завод ракет в Patriot на своей территории

Об этом заявила заместитель министра национальной обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая в эфире TVN24.

По ее словам, Варшава выступила с таким предложением на фоне планов возможного запуска производства ракет Patriot в Украине.

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— Если планируется строительство такого завода в Украине, мы предложили разместить его в Польше, на так называемой безопасной территории, — сказала чиновник.

В то же время Собковяк-Чернецкая подчеркнула, что переговоры Польши с США по созданию сервисного центра, а в перспективе и производству ракет для Patriot, проходят отдельно от украинского вопроса.

По ее словам, американская сторона заверила, что возможное решение о предоставлении Украине разрешения на производство таких ракет не отразится на польских планах и не исключает аналогичного согласия для Варшавы.

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