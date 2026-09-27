Доступа к Starlink/Starshield, который есть, недостаточно, нужны расширенные возможности и большее покрытие, заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов.

Буданов о важности расширения доступа к Starlink/Starshield

Украине необходим более широкий доступ к возможностям спутниковых систем Starlink и Starshield, в том числе для противодействия российским ракетным комплексам, заявил Кирилл Буданов в интервью NewsForce, фрагмент которого был обнародован 27 сентября.

По его словам, Украина заинтересована в возможностях, предоставляемых Starlink и Starshield — защищенной версии спутниковой сети, которая ориентирована на нужды военных.

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Буданов подчеркнул, что такие технологии необходимы для противодействия российским ракетным комплексам, с помощью которых РФ наносит удары по Украине.

В то же время действующего уровня доступа к спутниковой связи, по его словам, недостаточно.

— Нужны расширенные возможности, нужно большее покрытие, — заявил руководитель ОП.

Также Буданов отметил, что Украина остается сильно заинтересованной в поставках ракет-перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, что в ходе закрытой части встречи президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа в Нью-Йорке украинская сторона обсудила возможность использования Starlink для поражения целей в РФ. Глава Штатов посоветовал обсудить этот вопрос напрямую с Илоном Маском.

Впоследствии президент Финляндии Александр Стубб обратился к Илону Маску с просьбой расширить покрытие Starlink для Украины, чтобы украинские силы могли поражать российские пусковые установки баллистических ракет на оккупированных территориях и в России.

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